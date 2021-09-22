Накопления белорусов могут превратиться в «труху» 2 22.09.2021, 9:00

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Проект нового указа не предусматривает страхования от девальвационных рисков.

Накопления могут превратиться в труху: белорусам предложат беззащитный механизм страхования пенсий.

По проекту нового указа от Таракана, работникам предложат добровольно уплачивать дополнительный взнос на накопительную пенсию. Сколько — решает сам работник, но он не может превышать 10%.

При этом, система не предусматривает механизмов защиты накоплений от инфляционного и девальвационного обесценивания. А значит, в какой-то момент честно заработанные накопления на старость могут превратиться в труху.

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