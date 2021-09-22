Al Arabiya: За попыткой военного переворота в Судане стоят пророссийские путчисты 3 22.09.2021, 8:25

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Заговорщики были сторонниками политика, который активно пользовался деньгами Москвы.

Неудачная попытка государственного переворота в Судане совершена офицерами бронетанковых войск из числа сторонников пророссийского экс-президента страны Омара аль-Башира, режим которого активно пользовался деньгами Москвы.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По их данным, заговорщиками командовал генерал-майор Абдель Баки Бакрауи. Всего задержано порядка 40 офицеров, включая Бакрауи. Ситуация находится под полным контролем властей.

Согласно поступающей информации, путчисты начали действовать около 03:00 по местному времени. Между тем, как информирует Al Arabiya, армейское командование знало о готовящемся перевороте и уже некоторое время наблюдало за его зачинщиками.

Они намеревались арестовать членов руководящего страной Суверенного совета и пытались захватить здание госрадио, однако не смогли сделать этого. К настоящему моменту практически все очаги сопротивления подавлены, вооруженные силы пытаются нейтрализовать остающихся еще на свободе заговорщиков. Армия окружила штаб бронетанкового корпуса, однако при этом старается избегать применения силы.

С началом путча в столице страны военнослужащими были перекрыты все мосты через реку Нил, в том числе соединяющий Хартум с его городом-спутником Омдурманом, на улицах появились танки и другая бронетехника. Однако сейчас все дороги уже разблокированы и проблем с передвижением транспорта не наблюдается. Ранее командование ВС и руководящий страной Суверенный совет призывали народ по гостелевидению “встать на защиту страны и отстоять переходный период”. Известно, что никто из членов правительства и совета не пострадал, они выполнят свою работу в обычном режиме.

Ранее Госдепартамент вычеркнул Судан из списка государств-спонсоров терроризма, куда тот угодил из-за поддержки аль-Баширом террористических группировок “Аль-Каида”, “Хамас”, “Хезболла”. 6 января в Хартуме была подписана декларация о присоединении Судана к “Авраамовым соглашениям”, направленным на нормализацию отношений с Израилем. Также Судан выплатил жертвам атак “Аль-Каиды” на дипмиссии США в Африке в 1998 г. $335 млн.

В мае Судан приостановил действие заключенного с Россией соглашения о строительстве базы военно-морского флота РФ в Порт-Судане, которая имеет стратегическое значение для Москвы ввиду своего расположения — в районе ключевой нефтетранспортного маршрута из Азии в Европу. Также Москва могла бы “присматривать” за транзитом нефти из Южного Судана, поступающей в нефтетерминал в Порт-Судане по единственному трубопроводу. Теперь эти рычаги давления становятся перспективой отдаленного будущего. Если Москва вовсе не будет их лишена.

Соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане было подписано в декабре 2020 года, с тех пор правительство Судана сменилось. В июне начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн сообщил, что соглашение с Россией о создании пункта российского ВМФ пересматривается. По его словам, оно может быть продолжено, “если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны”.

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