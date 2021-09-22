Президент Польши на Генассамблее ООН выдвинул жесткие обвинения против Лукашенко 4 22.09.2021, 8:59

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Белорусский режим пытается создать искусственный гуманитарный кризис.

Президент Польши Анджей Дуда поднял тему миграционного кризиса на границе с Беларусью, выступая на проходящих во вторник общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, сообщает пресс-служба польского президента.

По его словам, Польше приходится платить цену за поддержку, которую она оказывает белорусским гражданам в последние месяцы. Он считает, что ответом белорусских властей на эту помощь «была невиданная гибридная атака на границе Польши, Латвии и Литвы — трех стран на восточном фланге НАТО и ЕС».

Как утверждает Дуда, белорусские власти «привозят в свою страну десятки тысяч решительно настроенных жителей государств Ближнего Востока, которых под палками полицейских заставляют пересекать границы, пытаясь спровоцировать искусственный гуманитарный кризис».

«Мы не отступим в этом кризисе, потому что мы не согласны на инструментальный подход к мигрантам, на использование их сложного положения в качестве инструмента действий, направленных против безопасности наших границ, границ, которые мы обязаны защищать, в том числе как страна ЕС», — сказал Дуда.

Анджей Дуда также заявил, что около 150 тысяч белорусов за последнее время получили убежище и работу в его стране и призвал мировое сообщество к большей солидарности с белорусами.

«Я говорю все это как лидер страны, где около 150 тысяч белорусов получили убежище и работу, в том числе тысячи протестующих. Недавно я сказал нашим белорусским братьям, что они приветствуются и что Польша будет их домом до тех пор, пока они будут считать это целесообразным и необходимым. Я твердо придерживаюсь этих слов», — сказал он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Анджей Дуда отметил, что с августа прошлого года тысячи белорусов выходя на мирные акции протеста сталкивались с дубинками, слезоточивым газом и даже пулями. Также Дуда проинформировал Генассамблею о приговорах, вынесенных Марии Колесниковой и Максиму Знаку и напомнил про представителей польских меньшинств, задержанных белорусскими властями — Анжелику Борис и Анджея Почобута.

Он потребовал их освобождения и призвал международное сообщество с большей солидарностью с белорусским народом.

«Мы требуем их освобождения и большей солидарности международного сообщества с народом Беларуси, который просто хочет честного государства, честной демократии», — сказал он.

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