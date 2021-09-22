Эксперт: За власть в России дерутся две придворные группировки 8 22.09.2021, 9:18

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Поэтому Путин «лег на сохранение» в бункер?

Политический обозреватель Александр Немец оценил ситуацию в России после выборов в Госдуму:

— Как там у Диккенса в рассказе "Помощник судебного пристава" (The Broker's man)? "Выборы прошли, связанное с выборами волнение в нашем приходе улеглось, и теперь мы можем приглядеться повнимательней к отдельным прихожанам".

"Выборы" в гэбэшно-эрпэцэшном приходе, обычно именуемом Россия, действительно кончились. Результаты "выборов" оказались вполне ожидаемыми, волнение еще не улеглось, но серьезного значения это не имеет. Присмотримся, что делают "руководители прихода", то бишь лидеры путинского режима.

Судя по всему, Путин, не выйдет из бункера и после выборов. Он предпочитает прятаться под землей. И это придает дополнительную достоверность "новостям путинского двора", которые в последние дни сообщают достаточно известные люди – Валерий Соловей, Юрий Швец, Геннадий Гудков и некоторые другие:

– Путин тяжело болен, физически и психически. В любом случае, Путин практически потерял физическую и ментальную способность управлять Россией. Он и без того, до начала коронавируса в январе 2020 года, справлялся со своими номинальными обязанностями из рук вон плохо. Ситуация резко ухудшилась в 2020 году, в связи с коронавирусом в России и во всем мире, и в связи с прогрессирующим одряхлением Путина. А в 2021 году, когда Путина стали поддерживать тяжелыми наркотиками мощными лекарствами, а социально-экономическая деградация России ускорилась, все стало еще хуже.

– Именно поэтому Путин снова спрятался в бункер ("лег на сохранение", по удачному выражению комментаторов). Всеми делами занимаются, уже без Путина, его приближенные. Цели у придворных разные, точнее, они отчаянно борются друг с другом за путинское наследство (без кавычек). А дела России и её несчастного населения стали совсем плохи. Население нищает и вымирает со скоростью превышающей один миллион человек в год.

– За власть дерутся две основные придворные группировки – гэбэшная группировка во главе с Патрушевым и военно-дипломатическая группировка Шойгу и Лаврова. Мишустин и Собянин не представляют собой большой самостоятельной силы; они, скорее всего, присоединятся к победителям. Главные финансовые кланы также выбирают наиболее вероятного победителя.

Можно ли этому всему верить? Очевидно, можно и нужно. Я базируюсь на всей информации накопленной за последние несколько лет, а не только за последние несколько недель. Кроме того, вся поступающая информация непротиворечива (когерентна). Что предельно важно, коронавирус ускорил развитие событий – дезинтеграцию России и ее руководства – многократно. А средств для борьбы с коронавирусом у "кремлевских" практически нет.

Итак, мы имеем дело с классической формулой "пятнадцать человек на сундук мертвеца" (на путинский трон). И речь идет не о семистах тысячах гиней (около пяти тонн чистого золота) капитана Флинта, а о ценностях на порядки большие.

Так кто же победит в этой уже начавшейся борьбе? Начнем с того, что от гэбистов всех уже тошнит. Паскудничать, вредить воровать и убивать они могут, работать не умеют. Припомните, чем закончилась попытка Берии захватить власть в марте-июле 1953 года. Много тогда полетело гэбистских голов! Возможно, и сейчас они полетят.

У блока Шойгу-Лавров шансы захватить верховную власть гораздо выше, чем у группировки Патрушева. Что самое главное, за этим блоком мощнейшая поддержка Китая. Я недавно писал и теперь повторяю: подставьте в поисковое окошко правительственного сайта china.org.cn “Lavrov”, получите 4000 упоминаний. Подставьте “Shoigu”, получите 900 упоминаний. Остальные "кремлевские" (за вычетом Путина) упоминаются не больше 260 раз.

Разумеется, это не случайно. Уже много лет Лавров состоит на подхвате у Ван И (Wang Yi), министра иностранных дел Китая. Что же касается, Шойгу, то о его тесных связях с Китаем я уже писал.

Разумеется, и Лавров и Шойгу вполне коррумпированные фигуры, информации на сей счет достаточно. Но Пекин сделал ставку именно на Лаврова и Шойгу, поскольку полностью уверен в их преданности. А остальные "кремлевские" Пекин не интересуют.

И главный вопрос: что Китай потребует и получит взамен своей поддержки? Очень многое. Для начала это многократное увеличение площади китайских Территорий Опережающего Развития (ТОРов) в восточных регионах РФ. Речь идет о несколько сотнях тысячах квадратных километров – может быть и больше 500.000 квадратных километров.

В результате завершится процесс, который идет уже 30 лет, с 1992 года, и Тува, Бурятия, Забайкальский край, Амурская область, ЕАО, Хабаровский край и Приморский край – окажутся под полным фактическим (еще не юридическим) контролем Китая.

И это лишь часть того, что Китаю предстоит получить в РФ (пока не стоит спекулировать).

Взамен, по плану "прокитайской группировки" в Кремле, Китай обеспечит плавный транзит власти и относительную стабильность "постпутинской России".

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