Анджей Дуда в ООН поддержал протестующих белорусов
- 22.09.2021, 9:25
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Президент Польши заверил, что его страна относится к белорусам как к братьям.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что около 150 тысяч белорусов за последнее время получили убежище и работу в его стране и призвал мировое сообщество к большей солидарности с белорусами, сообщает пресс-служба польского президента.
«Я говорю все это как лидер страны, где около 150 тысяч белорусов получили убежище и работу, в том числе тысячи протестующих. Недавно я сказал нашим белорусским братьям, что они приветствуются и что Польша будет их домом до тех пор, пока они будут считать это целесообразным и необходимым. Я твердо придерживаюсь этих слов», — сказал он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.
Анджей Дуда отметил, что с августа прошлого года тысячи белорусов выходя на мирные акции протеста сталкивались с дубинками, слезоточивым газом и даже пулями. Также Дуда проинформировал Генассамблею о приговорах, вынесенных Марии Колесниковой и Максиму Знаку и напомнил про представителей польских меньшинств, задержанных белорусскими властями — Анжелику Борис и Анджея Почобута.
Он потребовал их освобождения и призвал международное сообщество с большей солидарностью с белорусским народом.
«Мы требуем их освобождения и большей солидарности международного сообщества с народом Беларуси, который просто хочет честного государства, честной демократии», — сказал он.
Также Дуда обвинил белорусские власти в организации миграционного кризиса на границах с Евросоюзом.