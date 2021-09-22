Анджей Дуда в ООН поддержал протестующих белорусов 22.09.2021, 9:25

1,462

АНДЖЕЙ ДУДА

фото: РИА НОВОСТИ

Президент Польши заверил, что его страна относится к белорусам как к братьям.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что около 150 тысяч белорусов за последнее время получили убежище и работу в его стране и призвал мировое сообщество к большей солидарности с белорусами, сообщает пресс-служба польского президента.

«Я говорю все это как лидер страны, где около 150 тысяч белорусов получили убежище и работу, в том числе тысячи протестующих. Недавно я сказал нашим белорусским братьям, что они приветствуются и что Польша будет их домом до тех пор, пока они будут считать это целесообразным и необходимым. Я твердо придерживаюсь этих слов», — сказал он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Анджей Дуда отметил, что с августа прошлого года тысячи белорусов выходя на мирные акции протеста сталкивались с дубинками, слезоточивым газом и даже пулями. Также Дуда проинформировал Генассамблею о приговорах, вынесенных Марии Колесниковой и Максиму Знаку и напомнил про представителей польских меньшинств, задержанных белорусскими властями — Анжелику Борис и Анджея Почобута.

Он потребовал их освобождения и призвал международное сообщество с большей солидарностью с белорусским народом.

«Мы требуем их освобождения и большей солидарности международного сообщества с народом Беларуси, который просто хочет честного государства, честной демократии», — сказал он.

Также Дуда обвинил белорусские власти в организации миграционного кризиса на границах с Евросоюзом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».