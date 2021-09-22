В порту Индии изъяли три тоны героина, следовавшего из Афганистана 22.09.2021, 9:38

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Товар переправлялся под видом талька.

Сотрудники службы по борьбе с контрабандой в Индии изъяли почти три тонны героина на сумму около 2.7 млрд долларов в рамках масштабной операции, проведенной в порту штата Гуджарат, сообщает ВВС.

Товар под видом талька был доставлен из Афганистана через иранский порт Бендер-Аббас.

Управление налоговой разведки Индии (DRI) получило сообщение, что следовавший в Индию груз предположительно содержит наркотики.

По данным разведслужбы, товар импортировала индийская компания из города Виджаявада на юге страны.

По делу о незаконном обороте наркотиков задержаны два человека, еще несколько находятся под следствием, включая граждан Афганистана.

Криминальной экспертизе еще предстоит определить точную стоимость изъятых наркотиков. Обыски также прошли в других городах, включая Дели, Ахмадабад и Ченнаи.

По данным Управления по наркотикам и преступности ООН, Афганистан - крупнейший производитель героина и опиатов в мире, на его долю приходится 80% всех поставок.

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