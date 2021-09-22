Ученые выяснили, почему дети легче переносят коронавирус 22.09.2021, 10:04

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Исследование провели специалисты из Массачусетской больницы.

Большинство инфицированных детей имеют только легкие или умеренные симптомы и выздоравливают без госпитализации.

Исследователи Массачусетской больницы (США) выяснили, что дети лучше защищены от коронавируса и легче переносят болезнь из-за свойств их слизистой. Об этом рассказал один из участников исследования педиатр Лаель Йонкер, во вторник, 21 сентября, передает CNN.

Он отметил, что обычно врожденная иммунная система детей подавляет инфекцию на раннем этапе, что не позволяет вирусу закрепиться и беспрепятственно размножаться.

"У детей существует особенно сильный иммунитет слизистой оболочки, которая покрывает нос, горло и другие части тела, которые встречаются с микробами", - отметил Йонкер.

По его словам, иммунные клетки на слизистой действуют "как многослойные каменные стены".

Также, по его словам, у детей дыхательные пути наполнены клетками, которые распознают COVID-19.

"Это очень важно, ведь это позволяет детям немедленно активировать свою врожденную иммунную систему, высвобождая интерфероны, которые помогают остановить вирус, прежде чем он сможет закрепиться", - сказал врач.

Также, он перечислил симптомы, которые наблюдаются у детей при заражении инфекцией. Так, наиболее часто у них фиксируются: лихорадка, сухой кашель, утомление, боль в мышцах и суставах, диарея, боль в горле, боль головы, высыпания на коже, потеря обоняния и вкуса, боль в груди, потеря подвижности.

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