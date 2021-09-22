В Германии растет число нелегалов, которые через белорусско-польскую границу прорываются в ЕС 22.09.2021, 10:18

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иллюстрационное фото dpa

Большинство из них — граждане Ирака.

В немецкой федеральной земле Бранденбург растет число нелегальных переходов через границу из Польши. За первую половину сентября там задержаны около 400 иностранцев, пытавшихся пересечь границу незаконно. Столько же попыток было зарегистрировано за весь август, сообщил в среду, 22 сентября, телеканал rbb24 со ссылкой на предварительные данные министерства внутренних дел Германии, сообщает "Немецкая волна".

Еще 125 нелегалов въехали в страну в минувшие выходные в районе Франкфурта-на-Одере, который сейчас считается центром нелегальной иммиграции в ФРГ через Беларусь и Польшу, указывается далее. Федеральная полиции Германии каналу rbb24, что около 75 процентов задержанных нелегалов прибыли до этого в Польшу именно через Беларусь или Литву. Большинство из них - граждане Ирака.

Федеральная полиция ФРГ видит "связь между ситуацией на германо-польской границе в Бранденбурге и ситуацией вдоль польско-белорусской границы". Она сообщила, что "создает материальные и технические резервы для принятия необходимых мер". Так, на территории управления Федеральной полиции во Франкфурте-на-Одере уже размещены палатки и туалеты для прибывающих беженцев.

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