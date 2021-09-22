Насмешили: три вопроса насчет предложения власти «откладывать на пенсию» 2 22.09.2021, 10:27

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Фото: Reuters

Доживут ли люди до момента, когда им позволят воспользоваться накоплениями?

21 сентября на совещании у Лукашенко обсудили вопрос о развитии «дополнительной добровольной пенсионной программы», пишет «Салідарнасць».

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич по итогам совещания заявила, что белорусам предложат новый выгодный механизм для накопления средств на старость. В чем же он заключается?

Работникам предложат уплачивать дополнительный взнос (помимо обязательного сейчас взноса в 1% от зарплаты) на накопительную пенсию в размере до 10% заработка. Точный размер каждый выбирает самостоятельно. Одновременно работодатель будет обязан делать доплаты, соразмерные взносам работников.

«Для человека никаких потерь, а только плюсы. Потому что, идя в добровольную пенсионную страховую систему, он формирует свой дополнительный доход на старость», – заверила министр.

Первое, что здесь отметить: подобные механизмы действительно успешно существуют в развитых странах. Очевидно, что чем дальше, тем больше солидарная пенсионная система в Беларуси будет пробуксовывать в виду сокращения населения.

В 9,5-миллионной стране уже свыше 2,5 миллионов пенсионеров, выплаты которым составляют 30% общих расходов бюджета.

Однако с учетом специфики белорусского режима можно выделить, по крайней мере, три критических вопроса насчет предложенного «выгодного механизма».

Вопрос первый: не съест ли инфляция добровольные накопления?

Журналисты спросили у министра, как средства накопительной пенсионной системы будут защищены от обесценивания. В ответ Ирина Костевич признала, что определенные риски существуют.

Еще бы! в Беларуси многократно происходила девальвация рубля.

Поскольку система власти с тех пор не изменилась, то непонятно, зачем белорусам рисковать и вместо откладывания валюты под подушку использовать предложенный вариант. Тем более, что лишних денег в семьях и так нет.

Вопрос второй: как власти будут использовать пенсионные накопления?

По словам министра, отложенная сумма будет капитализироваться, то есть деньги будут не просто накапливаться, а работать на экономику, вкладываться в инвестиционные проекты с высокой доходностью.

Вот в этом моменте многим должно было стать действительно страшно. Хорошо известно, как белорусские власти инвестируют миллиарды долларов. Модернизация деревообработки, цементной отрасли и многих других предприятий обернулась чистыми убытками.

И такому инвестору белорусы должны решиться доверить свои накопления?

Вопрос третий: доживут ли работники до момента, когда им позволят воспользоваться накоплениями?

Со следующего года мужчины в Беларуси начнут выходить на пенсию в 63 года. Пока власти молчат о дальнейшем повышении пенсионного возраста, но вряд ли это продолжится долго.

Можно вспомнить, что во время президентской кампании 2015 года Лукашенко заявлял, что повышения пенсионного возраста не будет. Но ровно это и произошло вскоре после выборов.

Не получится ли так, что работников убедят делать добровольные накопления, а спустя время так поднимут пенсионный возраст, что многие из них воспользоваться ими не смогут?

По этим причинам понятно, почему в соцсетях некоторые считают, что власти озабочены не светлым будущем нынешних работников в старости, а поиском средств на ближайше существование системы.

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