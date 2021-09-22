Евродепутат предложил ввести секторальные санкции против белорусского цемента

Евродепутат предложил ввести секторальные санкции против белорусского цемента1
- 22.09.2021, 10:41
Отрасль полностью принадлежит режиму.
Евродепутат Адам Ярубас направил Европейскому совету запрос о том, почему среди отраслей экономики Беларуси, относительно которых введены санкции, нет цементной. Он считает, что это нужно исправить, сообщает «Еврорадио».
Аргументы депутата за санкции в этой сфере: отрасль полностью принадлежит государству и режим зарабатывает на продаже цемента в том числе европейским странам.