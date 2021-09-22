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Евродепутат предложил ввести секторальные санкции против белорусского цемента

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  • 22.09.2021, 10:41
Евродепутат предложил ввести секторальные санкции против белорусского цемента

Отрасль полностью принадлежит режиму.

Евродепутат Адам Ярубас направил Европейскому совету запрос о том, почему среди отраслей экономики Беларуси, относительно которых введены санкции, нет цементной. Он считает, что это нужно исправить, сообщает «Еврорадио».

Аргументы депутата за санкции в этой сфере: отрасль полностью принадлежит государству и режим зарабатывает на продаже цемента в том числе европейским странам.

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