Идея Банк перестает выдавать кредиты и выпускать карточки 22.09.2021, 11:09

Фото: infobank.by

С чем этом связано?

Идея Банк с 1 октября приостанавливает кредитование физлиц, а также оформление расчетных счетов и выпуск карточек по зарплатным проектам. По факту банк перестает оказывать эти услуги. Как напоминает zerkalo.io, до конца года Идея Банк, как планируется, должен присоединиться к МТБанку. После реорганизации он прекратит существование как юрлицо.

С 1 октября Идея Банк также перестанет начислять по всем карточкам кэш-бэк и годовой бонус по нему.

Ранее в банке сообщали, что с 1 октября работоспособность карт будет ограничена. Планируется, что с этого дня и до 20 октября совершить операции по картам (ЕРИП и произвольный платеж) можно будет только в системе дистанционного банковского обслуживания Идея Банка (интернет-банкинг, мобильный банкинг). В перспективе запланирован перевод счетов в МТБанк.

Что касается приостановки с 1 октября операций по картам Идея Банка, то все деньги, которые не будут переведены с карт-счетов, останутся на счете. Обналичить их со своих счетов с 1 по 26 октября включительно можно будет в кассах Идея Банка. Для этого нужно будет предварительно оформить у специалистов расходный ордер, а с 1 ноября — в кассах МТБанка также по расходному ордеру либо с помощью виртуальной карты в интернет- и мобильном банке «Мой Банк».

Все кредитные договоры Идея Банка автоматически переведут в систему МТБанка.

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