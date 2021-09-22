Чернее уже некуда? 4 Telegram-канал «Письма к дочери»

22.09.2021, 11:47

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Роман Головченко

Фото: БелТА

Премьер Головченко поделился планами на белорусскую экономику в будущем году.

И надо сказать, что, учитывая все сопутствующие обстоятельства, это очень оптимистичные планы.

Хотя, премьеру Головченко, оптимизм, конечно, положен по штатному расписанию. И вот он сообщил, что правительство ожидает инфляция в шесть процентов, вместо теперешних десяти, дефицит бюджета – три миллиарда, вместо 5,8, которые запланированы на этот год и еще экономический рост в три процента. Это при том, что начиная с июля экономика как-то успокоилась на нулевых, а сентября уже, кажется, и на отрицательных темпах роста.

И можно было бы, конечно, предположить, что, излучая этот умеренный оптимизм, премьер Головченко надеялся на животворящий эффект новых санкций. Потому что, как всем известно, чем больше санкций, тем красивее основные показатели социально-экономические развития. Но вчера одна, газета, которую уже кажется нельзя называть, сообщила, что белорусские власти задумали продать долю в МТС, а вместе с ней еще и Белтелеком.

Так вот, возможно это как раз и есть ассиметричный ответ и способ нейтрализации негативных последствий санкционного давления, который премьер Головченко давно собирался найти.

Белорусские власти долго откладывали свое фамильное серебро на черный день, а сейчас, похоже, решили, что чернее уже некуда. И, если распродать все, на что можно еще найти покупателей, то этих денег, конечно, не хватит для полного экономического счастья, но дыру в бюджете можно будет прикрыть.

Неизвестно сколько власти хотят получить за Белтелеком, но долю МТС они предлагают с дисконтом в 600 миллионов, к его прежней цене в 900 миллионов. И, надо признать, что таких скидок не бывает даже по черным пятницам. Правда за 900 миллионов белорусский МТС никто не хотел покупать. Но ведь нет никаких гарантий, что кто-нибудь захочет купить и за триста миллионов.

Потому что если уж речь зашла о продаже фамильного серебра, то самое слабое звено в этих планах – будущий покупатель. За последние пару месяцев белорусское фамильное серебро сильно девальвировалось. Потому что купить со скидкой завод в стране альтернативной демократии – рисковое, но потенциально выгодное вложение инвестиций.

А когда покупаешь тот же самый завод в стране, которую в приличном обществе уже называют гибридным агрессором, то рискуешь не только капиталом. И если уж покупать, то скидка должна быть очень убедительной. А с такими скидками продажа теряет смысл. По крайней мере если рассматривать ее в масштабах страны.

Хотя, кроме государственных бывают еще, ведь, и сугубо частные интересы. И обычно бывает, что чем больше скидка при продаже государственного серебра, тем частный интерес интереснее.

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