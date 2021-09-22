Все еще сравниваете Украину, Россию и Беларусь? 10 Виталий Сыч

22.09.2021, 12:19

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В Украине очень много проблем, но менее чем за 20 лет она научилась ходить.

На днях в редакции «Нового времени» встречался с коллегами из Беларуси, 17 человек. Люди, которые вынуждены были уехать из своей страны после того, как Лукашенко запустил беспрецедентные репрессии.

И главный месседж, который вынес для себя: «Боже, как хорошо, что мы в Киеве (при всех его недостатках), а не в Минске. Как хорошо, что в свое время мы смогли вырваться из системы координат авторитаризма и неуважения к человеку».

Пусть в Киеве грязнее, чем в Минске, но тут нет физического страха за свою жизнь и за то, что ты делаешь свою работу, и жизнь бьет ключом, сказали сами ребята.

Коллег удивляет наличие в Украине муниципальных СМИ, потому что там нет никаких, кроме государственных. А у нас нет никаких, кроме частных. Да, дикие, но свободные и конкурентные. И в каждом городе есть частные СМИ, в Одессе, Харькове и так далее, но монополии нет ни у кого.

В Беларуси нет выборных мэров, все мэры назначаются президентом, поэтому и нет необходимости в своих СМИ.

Ребят интересует, как это, когда проходят выборы, и политики размещаются с рекламой в медиа, как это происходит. Обыденно, размещаются на коммерческих условиях, как и все. В Беларуси нет выборов, большой агитации на улицах и политической конкуренции.

В Украине медиа — это институт. Как и исполнительная власть, законодательная и судебная. Журналисты могут власти в Украине не нравиться, но отрицать их власть не может, это институт. Некогда депутат Партии Регионов Виталий Журавский предложил законопроект и попытался ввести уголовную ответственность для журналистов за клевету. Понятно, что это на самом деле была попытка заткнуть всех расследователей. Это был последний законопроект Журавского, его слила даже «Партия регионов».

У многих за границей складывается впечатление, что в Украине много коррупции. Но это правда лишь отчасти. В Украине — дикая свобода слова и обо всех коррупционных делах много пишут и говорят. Никто не знает масштаб коррупции в странах, где о ней нельзя говорить. Например, у соседей.

В Украине нельзя украсть выборы. Вот просто больше нельзя. В день выборов проходят шесть конкурирующих друг с другом экзитполов, они оглашаются в 21.00 и практически не отличаются от официальных результатов выборов. Если экзитполы будут разниться даже на 6% с официальными данными, особенно, в части партии или кандидата власти, будет большой скандал. В Беларуси нет экзитполов.

В Украине конкурентная политика. Дикая, но конкурентная. Вы не можете просто всех нагнуть, вам нужно понравиться избирателям, отвечать на вопросы безумных журналистов и уважать права других фракций в парламенте, даже если вы считаете, что они — идиоты.

Минские журналисты грустно удивляются киевским таксистам, которые восхищаются Лукашенко и тем, что он смог сохранить государственные заводы. Дубинка в заднице быстро скорректировала бы мировоззрение.

Война с Россией катализировала общественные процессы и заставила всех производителей переориентироваться на другие рынки. Если до 2014 года Россия составляла 40% украинского экспорта, то теперь меньше 10%. Теперь украинские товары идут в ЕС, Юго-Восточную Азию и Ближний Восток. Новые стандарты производства и сертификации.

В Украине очень много проблем, но менее чем за 20 лет Украина научилась ходить.

Беларуси и России все еще предстоит научиться ходить.

Виталий Сыч, главный редактор сайта «Новое время»

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