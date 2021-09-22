Здоровые советы бастующим от фитнес-тренера Дениса Гутковского 3 22.09.2021, 12:44

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Денис Гутковский

Как уйти в стачку, потратив минимальное количество денег и получив максимальную пользу для здоровья.

Известный фитнес-тренер Денис Гутковский, который бастовал более двух месяцев, дал полезные советы бастующим белорусам.

Обращение Дениса Гутковского опубликовал телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР):

— Родные мои, белорусы, друзья!

Мой соратник и друг, Сергей Дылевский, недавно объявил о начале предзабастовочного состояния. Что такое предзабастовочное состояние? Это период, за который мы с вами должны подготовить себя, своих родных и близких к забастовке, к самому мощному рычагу давления на режим. Родные, я как человек, связанный со спортом и диетологией, а также как человек, который сам бастовал два месяца без какой-либо поддержки со стороны, хочу сегодня поделиться с вами информацией, какими продуктами лучше всего запастись на забастовку, при этом потратив минимальное количество денег и получив максимальную пользу для вашего здоровья.

Идет осенне-зимний период, у многих из нас есть огороды, приусадебные участки и так далее. С этих участков мы можем приобрести огромное количество дешевых и полезных продуктов для нашего здоровья. Один из самых доступных — это, конечно же, картофель.

Картофель является источником медленных углеводов, которые дают нам энергиею на весь день. Также картофель содержит оптимальное количество витаминов и микроэлементов, а вредным картофель становится лишь когда мы заливаем его соусом или жарим его на растительном масле, превращая его в концероген. Пойдем далее, друзья.

Крупы. Цельнозерновые крупы. Они являются источником медленных углеводов, конвертирующихся в гликоген. Те, кто связан со спортом, знают, что гликоген — это сахар про запас, запасающийся в наших мышцах, печени, который дает нам энергию на весь день. Также крупы являются источником клетчатки. А клетчатка, бесспорно, полезна для нашего кишечника. Чем здоровее микрофлора в нашем кишечнике, тем крепче наш иммунитет, родные.

Не каждый из нас может позволить себе мясо или рыбу каждый день в качестве источника белка. Родные, не отчаивайтесь, выход из этой ситуации есть. Это бобовые. Все бобовые культуры содержат по сравнению с крупами гораздо большее количество белка, по качеству конкурирующего с животным. Кроме того, бобовые являются мощным противовоспалительным и противоопухолевым средством.

Для примера, нут может помогать в борьбе с раком кишечника, а чечевица может помочь в борьбе с раком молочной железы у женщин. И таких примеров можно привести множество.

Родные, еще один мощный и бесценный продукт для нашего организма — это квашеная капуста. Квашеная капуста является мощнейшим источником витамина С, а также бифидо- и лакто-бактерий, полезных для нашего кишечника. Бытует мнение, что даже сам Джеймс Кук заставлял своих матросов есть капусту каждый день в борьбе с цингой.

Самый дешевый и самый полезный продукт на нашем столе — это, безусловно, творог. Творог является источником полноценного, животного белка, является источником кальция. И также является продуктом кисломолочного производства, он дает нам все те же бифидо- и лакто-бактерий. Как мы уже знаем, чем здоровее кишечник, тем крепче наш иммунитет.

Рыба. Не отчаивайтесь, если у вас, как и у нас, как и у других не хватает денег на дорогие сорта красной рыбы. На сегодняшний день самыми полезными считаются пелагические виды рыбы. Пелагические виды рыбы — это виды, обитающие подальше от берега, в пелагических течениях океана. Это треска, минтай, сельдь, путасу и так далее. Гугл в помощь, родные.

Ребята, лук и чеснок. Фитонциды, содержащиеся в этих двух прекрасных овощах, помогают нам в борьбе с вирусами, бактериями и грибами.

Также репа, редька и вся зелень, что растет над землей, должны непременно присутствовать на нашем столе.

Друзья мои, помните о том, что запасаясь продуктами в магазинах, вы можете пользоваться приложением Крама. Приложение Крама поможет вам приобрести необходимые дешевые качественные продукты. При этом помочь не приобретать продукцию, производителей поддерживающих кровавый режим.

Друзья, пройдитесь по магазинам, не забывайте про фермеров, закупайтесь продуктами и готовьтесь к забастовке. Закупаясь именно этими продуктами, вы сможете продержаться на забастовке довольно большой период времени, выйти с нее здоровыми, полными сил и существенно подкосить узурпирующий режим.

Поверьте мне как человеку, имеющему мощный фидбек от населения Республики Беларусь, стачке быть. Что бы вы ни думали и как бы вам ни казалась эта ситуация. Стачке быть непременно. И поэтому лучше всего к ней подготовиться. Запасайтесь продуктами, подготовьтесь морально, подготовьтесь материально и будьте готовы душить изо всех сил. Во всю мощь.

Стачке быть!

Жыве Беларусь!

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