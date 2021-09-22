Россия вне игры: Китай и США соревнуются за государственную судоходную компанию Судана 22.09.2021, 12:43

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Политика в стране поменялась.

Суданская государственная судоходная компания Sudan Shipping Line рассматривает предложения China COSCO Shipping. Об этом сообщил Bloomberg глава компании Абдул-Азим Хасаб, пишет neftegaz.ru.

Sudan Shipping Line создана в 1960х гг, имела 13 крупнотоннажных судов, одно время была СП с Югославской компанией; ныне флот Sudan Shipping Line сократился до 1 судна – пассажирского, которое не эксплуатировалось уже 2 года; власти Судана рассматривают возможности увеличения экспорта, чтобы помочь спасти экономику страны; Китай предлагает обновить флот компании; в порты Судана на Красном море доставляется топливо, пшеница и минеральные удобрения силами различных судоходных компаний; национальный судоходный перевозчик может помочь стране сэкономить много твердой валюты, если мы предоставим ему исключительные права на транспортировку всего экспорта и импорта; восстановление Sudan Shipping Line будет долгим и трудным процессом; план состоит в том, чтобы брать суда в аренду и выкупать их через 5-10 лет.

Ранее представитель администрации Порт – Судана А. Муса дерзко заявлял, что суда Sudan Shipping Line были попросту проданы иностранным компаниям на металлолом подешевке, хотя работали эффективно.

Судан стремительно обеднел в 2011 г, после отделения Южного Судана, в котором осталось около 75% запасов суданской нефти. Южносуданцы тоже не выиграли, поскольку оказалось, что единственный экспортный нефтепровод проходит по территории Судана. Вполне возможно, что обе страны договорятся и по нефтепроводу в порт Судан пойдет южносуданская нефть для погрузки на нефтеналивные танкеры, в тч Sudan Shipping Line.

Власти Судана одновременно с Китаем обсуждают и с Экспортно-импортным банком США и другими потенциальными иностранными инвесторами способы возрождения Sudan Shipping Line. Судан ранее был в черном списке США. Власти Судана продолжили военное сотрудничество с Россией. В 1997 – 2017 гг. Россия экспортировала в Судан вооружения на сумму 997 млн долл США.

Аль-Башир один из немногих, кто: официально поддержал оккупацию РФ украинского Крыма; неоднократно выражал поддержку политике России в отношении Сирии после ввода туда российского военного контингента в сентябре 2015 г. В 2017 г. Путин тепло согласовал с президентом Аль-Баширом соглашение на 25 лет о строительстве базы в Судане в Порт-Судане на побережье Красного моря, где должны были работать 300 сотрудников. В начале 2019 г. посол Судана в РФ Н. Бабикер подтвердил приверженность своей страны развитию стратегического партнерства с Россией. Но все изменилось в 2019 г, когда при поддержке военных народные массы свергли коррупционного президента О. Аль-Башира. С августа 2019 г. Судан возглавляла переходная администрация, которая стремилась положить конец международной изоляции страны.

Политика в стране поменялась, Судан согласился нормализовать отношения с Израилем, и власти США сняли санкции. Это расстроило власти РФ, поскольку зашаталось соглашение о военной базе ВМФ РФ в Судане.

7 декабря 2012 г министр инвестиций Судана Мустафа Осман Исмаил в интервью Neftegaz.RU поведал о желании привлечь российские компании к совместным геологоразведочным работам на территории республики, но особого успеха не случилось. В октябре 2015 г. суданская Sudapet и российская GTL подписали контракт 70 млн долл США на строительство GTL – завод по переработке попутного нефтяного газа (ПНГ) в бензин и дизельное топливо.

Завод должен был быть введен в эксплуатацию в 2017 г, но не был построен. Московская фондовая биржа разместила акции GTL в секторе компаний с повышенным инвестиционным риском, когда акции компании подешевели более чем на 90% с момента пика в 2016 г. Со свержением Аль-Башира позиции властей РФ в Судане ослабли, а властей США, напротив, укрепились. Нынешняя ситуация говорит о том, что власти Китая пытаются подвинуть власти США, которые в свое время подвинули власти России. Китай вливает однозначно больше в экономику Судана, и США, вероятно, придется подвинуться. Власти Китая неспешно, но уверенно реализуют инициативу «1 пояс, 1 путь», наращивая инвестиции в Африку.

По данным МВФ ВВП Судана вырастет на 0,4% в 2021 г. Согласно данным ЦБ Судана, экспорт вырос почти на 70% и в 1 полугодии 2021 г. составил 2,53 млрд долл США. Власти Китая активно интересуются развитием портов Судана. Порт Хайдоба, почти построенный China Harbour Engineering Co. и расположенный в г. Хайдобе, в 60 километрах к югу от Порт-Судана, будет предназначен для перевозки крупного рогатого скота, верблюдов и овец на азиатские рынки.

China Harbour после 3 лет строительства, в 2017 г. приостановила проект, но вернулась, возобновиве соглашение с переходным правительством Судана. Экспорт домашнего скота является потенциальной областью роста для экономически разоренного Судана. China Harbour Engineering конкурирует с DP World и некой катарской компанией за управление и развитие объектов на стратегически расположенном побережье.

Sudan Airways, один из старейших авиаперевозчиков Африки, реструктурирует Lufthansa Consulting GmbH. Обсуждается проект восстановления разрушенной железнодорожной сети Судана за 640 млн долл США. Вряд ли стоит ждать средства от России, скорее всего снова будет помощь Китая.

В мае Судан приостановил действие заключенного с Россией соглашения о строительстве базы военно-морского флота РФ в Порт-Судане, которая имеет стратегическое значение для Москвы ввиду своего расположения — в районе ключевой нефтетранспортного маршрута из Азии в Европу. Также Москва могла бы “присматривать” за транзитом нефти из Южного Судана, поступающей в нефтетерминал в Порт-Судане по единственному трубопроводу. Теперь эти рычаги давления становятся перспективой отдаленного будущего. Если Москва вовсе не будет их лишена.

Соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане было подписано в декабре 2020 года, с тех пор правительство Судана сменилось. В июне начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн сообщил, что соглашение с Россией о создании пункта российского ВМФ пересматривается. По его словам, оно может быть продолжено, “если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны”. В конце июня Россия начала процедуру ратификации соглашения.

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