В США предложили выдвинуть ОАЭ ультиматум из-за торговли с Лукашенко

В США предложили выдвинуть ОАЭ ультиматум из-за торговли с Лукашенко12
- 22.09.2021, 13:01
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Решение связано с информацией о том, что режим может хранить в ОАЭ часть своих доходов.
Партнеры США в Персидском заливе (в первую очередь, ОАЭ) должны быть поставлены перед выбором: торговля с США либо торговля с Лукашенко. С такой инициативой 21 сентября выступил на заседании Хельсинкской комиссии Конгресса США Дэвид Кремер, бывший помощник Госсекретаря США по вопросам демократии, сообщает telegraf.by.
Это предложение связано с информацией о том, что белорусские власти могут хранить в ОАЭ часть своих доходов.
На этой неделе материалы заседания Хельскинкской комиссии США будут переданы представителям Конгресса и Белого Дома для принятия дальнейших решений в отношении белорусских властей и их российских партнеров.