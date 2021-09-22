Под Хабаровском пропал с радаров военный самолет Ан-26 22.09.2021, 13:04

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иллюстрационное фото

На борту находятся шесть человек.

В Хабаровском крае пропал с радаров военно-транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

На борту самолета находятся шесть человек.

«Самолет Ан-26 проводил технический полет в 40 км от Хабаровска, однако внезапно перестал выходить на связь и с радаров пропал», — сообщил собеседник агентства.

В конце августа под Пермью потерпел крушение бомбардировщик Су-24. Пилоты катапультировались и выжили. Самолет совершал перелет на плановый ремонт и упал в лесу.

17 августа районе подмосковного города Кубинка во время тренировочного полета разбился опытный военно-транспортный самолет Ил-112В. Погибли трое пилотов, в том числе Герой России Николай Куимов.

На следующий день в Астраханской области потерпел крушение военный истребитель МиГ-29.

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