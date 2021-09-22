В США могут запретить покупать российские облигации 2 22.09.2021, 13:20

Запрет пока рассматривают на уровне Конгресса.

Конгрессмены США предлагают запретить американцам покупать российские облигации, об этом свидетельствуют принятые Комитетом по правилам Палаты представителей поправки к проекту оборонного бюджета США на 2022 год, передает «Голос Америки».

Поправка авторства двух конгрессменов-демократов предлагает запретить американским гражданам покупать или продавать российские государственные облигации на первичном и вторичном рынках.

Решение приняли в ответ на вмешательство России в предыдущие выборы США.

Кроме того, комитет принял поправку, которая требует от Белого дома определить, подпадают ли под персональные санкции 35 российских чиновников, бизнесменов и медийных лиц. В этот список включили премьер-министра России Михаила Мишустина, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, главу «Газпрома» Алексея Миллера и председателя «Роснефти» Игоря Сечина, российских пропагандистов Владимира Соловьева, Константина Эрнста и Маргариту Симонян.

Для введения поправок в действие законопроект об оборонном бюджете США на 2022 год, в который их внесли, должна одобрить Палата представителей, потом Сенат, а затем его должен подписать президент США.

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