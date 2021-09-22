Литва создала возможность белорусам просить убежища в посольстве страны в Минске

Литва создала возможность белорусам просить убежища в посольстве страны в Минске2
- 22.09.2021, 13:24
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Такая возможность появилась с сегодняшнего дня.
Литва создала возможность просить убежища в посольстве страны в Беларуси.
Это предусмотрено в указе, подписанном во вторник замещающим главу МИД министром обороны Арвидасом Анушаускасом, сообщает Delfi.
"Прошения иностранных граждан о предоставлении убежища могут подаваться в посольстве Литовской Республики в Республике Беларусь", – говорится во вступившем в силу в среду документе.
Возможность просить убежища в дипломатических представительствах Литвы предусмотрена в принятых 10 августа поправках к закону о правовом статусе иностранцев, однако в действительности это не применялось, пока МИД не принял законодательный акт по реализации этого положения.