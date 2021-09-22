Белорусские власти просчитались в торговле с Россией и Китаем 22.09.2021, 13:27

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Отрицательное сальдо приблизилось к $1,3 миллиарда.

Статорганы обновили информацию о внешней торговле товарами. Ни с какой из стран у Беларуси не развилось такого негативного сальдо, как с РФ и КНР, пишет banki24.by.

По итогам 7 месяцев 2021 года негативное сальдо внешней торговли товарами у РБ достигло 1,288 млрд USD в эквиваленте. Отрицательное сальдо внешней торговли означает, то импорт (ввоз) товаров в Беларусь превышает экспорт (вывоз) товаров из РБ.

Для Беларуси практически на всем периоде независимости фиксируется негативное сальдо товарной торговли. Оно отражает нереформированную структуру экономики с главенством госсектора, завязкой на российский рынок и зависимостью от монопольного поставщика энергоресурсов. Внешняя торговля товарами у Беларуси остается высококонцентрированной.

По итогам 7 месяцев 2021-го на долю России пришлось 48,9% оборота. Зависимость от российского рынка только выросла по сравнению с 2020-м — тогда удельный вес РФ был равен 48%.

Также маргинальное место занимает торговля со странами Евразийского экономического союза за пределами РФ. На долю Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана пришлось всего около 1,6% внешней торговли товарами.

Сравните: с одной Литвой, которая входит в ЕС и поддержала санкции на РБ, доля торговли гораздо выше — 2,2%. Россия лидирует среди внешнеторговых партнеров Беларуси с гигантским отрывом.

Совокупная торговля со следующими 10 крупнейшими внешними партнерами ниже, чем обороты с РФ. Доля России в белорусском экспорте товаров ниже, чем в белорусском импорте — 41,5% против 56%.

Такое соотношение сохраняется уже долгие годы и связано с импортом газа и нефти от восточных соседей. Россия лидирует по объему негативного сальдо среди всех стран, с которыми торгует Беларусь.

За 7 месяцев 2021-го РБ наторговала с РФ в минус на 3,755 млрд USD. В прошлом году отрицательное сальдо с россиянами было существенно меньше — 1,458 млрд USD. К росту «дыры» во внешней торговле привел опережающий рост импорта из России. Если экспорт РБ в РФ поднялся к 2020 году на 21,4%, то импорт — сразу на 44,4%.

На второе место по размеру негативного сальдо вышел Китай. За январь—июль 2021 года белорусы наторговали с китайцами в минус на 1,724 млрд USD. В прошлом году за тот же период ширина «дыры» была меньшей — 1,563 млрд USD. В целом доля КНР во внешней торговле товарами составила 6,2% (третье место после РФ и Украины).

Причем по импорту Беларусь зависит от Китая гораздо больше, чем по экспорту — 9,9% против 2,2%. Учитывая санкции ЕС и США и заявленный чиновниками разворот товарных потоков на восток, в 2022 году эта диспропорция может вырасти еще больше.

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