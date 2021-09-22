«На помощника Зеленского была устроена засада в лесу» 22.09.2021, 13:32

2,458

СЕРГЕЙ ШЕФИР

Фото: Макс Требухов / lb.ua

Названы три возможные причины покушения на Сергея Шефира.

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира произошло на дороге. По его машине стреляли из леса, где была устроена засада. Об этом сказал журналистам глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в среду, 22 сентября, сообщает korrespondent.net.

"Когда начали стрелять, водитель по газам… Там есть дорога через лес, и там была засада фактически", – отметил он.

Арахамия назвал три возможные причины покушения: "привет" от криминалитета и контрабандистов, "российский след" и деятельность Шефира по антиолигархическому направлению.

Также он добавил, что у Шефира не было личной охраны, и тот ранее не замечал за собой слежки.

Отметим, что ранее появились фото обстрелянной машины Сергея Шефира. На них авто выглядело аккуратно припаркованным.

В свою очередь Telegram-канал PavlovskyNEWS сообщает со ссылкой на очевидцев, что машина Шефира заехала на парковку возле магазина АТБ уже с пулями в кузове. Тем временем на Новообуховской трассе правоохранители проводят досмотр авто. Останавливают в том числе фуры.

Напомним, автомобиль Шефира обстреляли возле села Лесники Киевской области. По нему выпустили очередь из 10 выстрелов, три пули попали в водителя.

В Офисе президента обстрел автомобиля первого помошника Зеленского связали с противодействием олигархам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».