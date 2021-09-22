В Беларуси из-за COVID-19 остановлены профилактические медосмотры

В Беларуси из-за COVID-19 остановлены профилактические медосмотры2
- 22.09.2021, 13:37
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Больницы и поликлиники перевели на особый режим работы.
Профилактические медосмотры приостановлены в Беларуси. Об этом говорится в приказе Минздрава №1141 от 21 сентября.
Исключение составляют медицинские осмотры, проводимые в порядке, установленном Инструкцией о проведении обязательных и внеочередных медосмотров работающих, утвержденной постановлением Минздрава №74 от 29 июля 2019 года, сообщает БелТА.
Проведение профилактических медицинских осмотров приостанавливается до «стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19». Согласно документу, принимать решение о приостановлении и (или) возобновлении плановой госпитализации в больничных организациях будут на местах самостоятельно с учетом эпидемиологической ситуации и возможностей организаций здравоохранения.
Поликлиники и больницы переходят на режим работы в эпидемиологический период, обусловленный повышением заболеваемости инфекцией COVID-19.
Что касается РНПЦ, они продолжат работать в обычном режиме с учетом профиля оказания специализированной медицинской помощи.