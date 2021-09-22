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«А забастовка все идет — и все идет по плану»

  • 22.09.2021, 14:06
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«А забастовка все идет — и все идет по плану»

Белорусы продолжают готовиться к стачке.

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) опубликовал новые фото белорусов, которые принимают участие в акции «#Стачке_быть» и готовятся к общенациональной забастовке.

«А забастовка все идет — и все идет по плану», — комментируют свои фото участники флешмоба.

Напомним, что накануне лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил о старте акции «#Стачке_быть».

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