«А забастовка все идет — и все идет по плану» 22.09.2021, 14:06

1,276

Белорусы продолжают готовиться к стачке.

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) опубликовал новые фото белорусов, которые принимают участие в акции «#Стачке_быть» и готовятся к общенациональной забастовке.

«А забастовка все идет — и все идет по плану», — комментируют свои фото участники флешмоба.

Напомним, что накануне лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил о старте акции «#Стачке_быть».

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.