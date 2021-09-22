У популярных песен и вирусов нашли много общего 2 22.09.2021, 14:33

Несмотря на огромный выбор музыки, некоторые песни становятся сверхпопулярными.

Популярные мелодии, как выяснили канадские ученые, распространяются в обществе подобно настоящим вирусам. Они обнаружили, что графики скачивания такой музыки напоминают кривые эпидемии инфекционных заболеваний, пишет Naked science.

Несмотря на огромный выбор музыки, некоторые песни становятся сверхпопулярными — и не всегда очевидно, по каким причинам. Тем не менее большинство современников сразу узнают ту или иную мелодию, что называется, с первых нот. Ученые из Университета Макмастера (Канада) решили выяснить, как одна песня становится популярнее других и какие социальные механизмы управляют этим процессом.

Они проанализировали данные MixRadio, которые содержали графики загрузки песен через сотовые телефоны Nokia в Великобритании с 2007 по 2014 год. Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society A.

Оказалось, между выпуском нового хита и вспышкой инфекционного заболевания есть много общего. Так, при попадании в популяцию вирус передается от человека к человеку, через социальное взаимодействие. Затем распространенность достигает пика, а потом падает по мере снижения числа восприимчивых людей и выздоровления уже заболевших.

То же самое происходит с популярной мелодией: сначала она быстро распространяется среди населения, этот процесс достигает пика, после чего постепенно сходит на нет. К концу эпидемии большая часть популяции оказывается «переболевшей» — как и к исходу популярности песни большая часть людей узнают искомую мелодию, даже если не слушали ее.

Среди прочего выяснилось, что электронная музыка набирала популярность среди жителей Великобритании скорее, чем песни в стиле поп. А ведь до этого считалось, что самая «заразительная» — именно поп-музыка. Причем «эпидемии» электроники проходили быстрее, чем у других музыкальных жанров: они молниеносно набирали популярность, достигали пика и быстро затухали.

Авторы статьи связывают это с тем, что поклонники электронного жанра представляют собой более сплоченное общество. И так же, как в более тесном кругу вирусные инфекции распространяются и затухают быстрее, в скоростном режиме проходит «заражение» электронными хитами.

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