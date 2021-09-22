«Впереди Audi с помощником Зеленского ехала черная машина, а позади – белый микроавтобус» 22.09.2021, 15:01

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фото: PAVLOVSKY NEWS

Рассказ свидетеля, который оказался на месте покушения.

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира после того, как подвергся обстрелу, проехал еще 15 км. Об этом в среду, 22 сентября, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

"Обстрелянная машина проехала около 15 км. Полиция проводит следственные действия на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Тем временем издание Vesti.ua сообщает, что на месте происшествия был рабочий, который стал свидетелем покушения.

Он рассказал, что когда началась стрельба, впереди Audi A8, в которой был Шефир, ехала черная машина, а позади – белый микроавтобус.

"Мы вообще-то в Триполье работаем, ехали, услышали, что там что-то затрещало. Когда началась стрельба, рядом с Audi впереди от нее, ехал черный автомобиль, а сразу позади белый микроавтобус", – рассказал он.

В свою очередь заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что автомобиль Шефира был не бронирован. Кроме того, он не пользовался охраной.

"Выстрелы буди осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля", - сообщил Геращенко.

Он добавил, что в области сейчас объявлен план перехват.

Напомним, автомобиль Шефира обстреляли возле села Лесники Киевской области. По нему выпустили очередь из 10 выстрелов, три пули попали в водителя.

В Офисе президента обстрел автомобиля первого помошника Зеленского связали с противодействием олигархам.

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