Решил «жениться» на китайском драконе 1 Телеграм-канал «Серпом По»

22.09.2021, 15:17

Держитесь от китайских авантюр подальше, кремлевские безумцы.

В сети смеются над секретарем Совбеза Патрушевым-старшим («Рязанский сахар»), который попался на крючок сатирического сайта «Панорама» - он объявил, что на Западе «кое-где дело доходит до легализации браков с животными». На деле, конечно, этого нет.

Однако Патрушев-старший делает не только комичные заявления, но и опасные.

Китай, как известно, намертво схлестнулся в Тихоокеанском регионе с Соединенными Штатами и его союзниками. Они стремятся остановить экспансию китайского дракона.

Это их дело, их борьба. России лезть в это столкновение не нужно. У страны другие задачи – внутреннее развитие. При том, что безопасность наших границ на Дальнем Востоке обеспечена.

Но Патрушев-старший лезет осуждать политику Соединенных Штатов в регионе, риторически подыгрывая Китаю. Который, конечно, заинтересован в том, чтобы Россия втянулась в противостояние на его стороне. Он неуклюже обхаживает власти России, имея целью отдаление нашей страны от западных государств, заявляя, что будет поддерживать Россию в выборе своего пути развития. У неумелой китайской дипломатии все «шито белыми нитками».

По итогам выборов в России китайский МИД сделал покровительственное и оскорбительное заявление, которое иначе, как вмешательство во внутренние дела, толковать нельзя:

«Мы обратили внимание, что выборы в Государственную Думу РФ прошли успешно. Выборы в Госдуму являются важным событием в политической жизни России, и результаты выборов отражают волю российского народа».

В Пекине не будут решать, какие события во внутренней политической жизни России отражают волю российского народа, а какие нет. Это китайские власти не касается – пусть разбираются у себя – у них диктатура компартии, нет свободных выборов, зато есть проблемы в Синцзяне, Тибете и Гонконге. К нам со своими оценками российских «выборов» пусть не лезут. Нашлись специалисты по выборам и воле народа. Лучше бы молчали.

Торговать с Китаем, использовать экономические связи в интересах России – да. Ввязываться в его нахрапистую внешнюю политику в качестве его партнера – нет.

Недалекий Патрушев-старший готов сунуть Россию в закипающий тихоокеанский котел, опасный взрывом, войной. Вместо того, чтобы благоразумно отойти в сторону. Жениться на китайском драконе, который только что одобрительно облизал удержание власти российским начальством – какое счастье для Патрушева-старшего!

Держитесь от китайских авантюр подальше, кремлевские безумцы.

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