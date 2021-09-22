Решил «жениться» на китайском драконе

Решил «жениться» на китайском драконе1
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 22.09.2021, 15:17
Держитесь от китайских авантюр подальше, кремлевские безумцы.
В сети смеются над секретарем Совбеза Патрушевым-старшим («Рязанский сахар»), который попался на крючок сатирического сайта «Панорама» - он объявил, что на Западе «кое-где дело доходит до легализации браков с животными». На деле, конечно, этого нет.
Однако Патрушев-старший делает не только комичные заявления, но и опасные.
Китай, как известно, намертво схлестнулся в Тихоокеанском регионе с Соединенными Штатами и его союзниками. Они стремятся остановить экспансию китайского дракона.
Это их дело, их борьба. России лезть в это столкновение не нужно. У страны другие задачи – внутреннее развитие. При том, что безопасность наших границ на Дальнем Востоке обеспечена.
Но Патрушев-старший лезет осуждать политику Соединенных Штатов в регионе, риторически подыгрывая Китаю. Который, конечно, заинтересован в том, чтобы Россия втянулась в противостояние на его стороне. Он неуклюже обхаживает власти России, имея целью отдаление нашей страны от западных государств, заявляя, что будет поддерживать Россию в выборе своего пути развития. У неумелой китайской дипломатии все «шито белыми нитками».
По итогам выборов в России китайский МИД сделал покровительственное и оскорбительное заявление, которое иначе, как вмешательство во внутренние дела, толковать нельзя:
«Мы обратили внимание, что выборы в Государственную Думу РФ прошли успешно. Выборы в Госдуму являются важным событием в политической жизни России, и результаты выборов отражают волю российского народа».
В Пекине не будут решать, какие события во внутренней политической жизни России отражают волю российского народа, а какие нет. Это китайские власти не касается – пусть разбираются у себя – у них диктатура компартии, нет свободных выборов, зато есть проблемы в Синцзяне, Тибете и Гонконге. К нам со своими оценками российских «выборов» пусть не лезут. Нашлись специалисты по выборам и воле народа. Лучше бы молчали.
Торговать с Китаем, использовать экономические связи в интересах России – да. Ввязываться в его нахрапистую внешнюю политику в качестве его партнера – нет.
Недалекий Патрушев-старший готов сунуть Россию в закипающий тихоокеанский котел, опасный взрывом, войной. Вместо того, чтобы благоразумно отойти в сторону. Жениться на китайском драконе, который только что одобрительно облизал удержание власти российским начальством – какое счастье для Патрушева-старшего!
Держитесь от китайских авантюр подальше, кремлевские безумцы.
Телеграм-канал «Серпом По»