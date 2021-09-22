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Президент Латвии: Единственное решение белорусского кризиса — новые президентские выборы

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  • 22.09.2021, 15:18
Президент Латвии: Единственное решение белорусского кризиса — новые президентские выборы
Эгилс Левитс
Фото: AFP

Эгилс Левитс поддержал белорусов на Генассамблее ООН.

Президент Латвии Эгилс Левитс в своем выступлении на Генассамблее ООН заявил, что решительно осуждает режим диктатора, который подавляет гражданское общество и СМИ.

«В течение последнего года Латвия также внимательно следила за драматическим развитием событий в соседней с ней стране – Беларуси, где жестоко подавляются попытки общества принять решение о будущем своей страны. Латвия решительно осуждает действия режима Лукашенко против белорусского гражданского общества, независимых СМИ и журналистов. Власти зашли так далеко, что захватили международный рейс», — сказал Левитс, передает его пресс-служба.

«Единственное решение кризиса в Беларуси – новые, честные, свободные и справедливые президентские выборы в присутствии международных наблюдателей», — сказал он.

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