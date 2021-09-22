Ученые выяснили, зачем майя построили пирамиду в Сальвадоре 3 22.09.2021, 15:28

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Фото: wikipedia

Пирамида была возведена из необычного материала.

Ученым удалось выяснить, с какой именно целью древняя цивилизация майя построила пирамиду огромного размера на том месте, где сегодня находится Сальвадор.

Специалисты отмечают, что активное строительство началась через несколько лет после того, как произошло достаточно сильное извержение вулкана Илопанго.

Об этом сообщает Antiquity (перевод — planetanovosti.com).

Катастрофа произошла в 539 году нашей эры. Это было самое крупное извержение за последние 10 тысяч лет, которые случались на территории Америки. Ученые подсчитали, что в воздух было выброшено свыше 80 кубических километров вулканического материала. Вся территория вокруг была покрыта слоем, толщина которого достигала минимум полметра.

Пирамида была построена непосредственно из этого вулканического материала, который называется тефра. Строительство началось примерно через 5-30 лет и длилось на протяжении 80 лет. Эксперты отметили, что майя таким образом преподнесли богам своеобразный дар, поэтому надеялись на то, что в дальнейшем они будут защищены от подобных извержений.

Катастрофа стала причиной того, что людям пришлось покинуть многие районы. Спустя некоторое время они вновь были заселены. Сроки строительства пирамиды указывают на то, что люди достаточно быстро начали жить в окрестностях опасного вулкана.

Строение Кампана имеет пирамидальную структуру и достигает в высоту 13 метров. При этом конструкция устанавливались на платформу высотой семь метров. Если говорить об общей площади постройки, то она составляет практически 33 тысячи кубических метров.

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