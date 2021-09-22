Почему в Беларуси дорожают иностранные валюты? 1 22.09.2021, 15:32

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Мнение эксперта.

В этот понедельник доллар вырос за день почти на 2 копейки, во вторник евро прибавил почти копейку, сегодня среда — и сотня российских рублей выросла на 2,16 копейки. Почему все иностранные валюты растут к белорусскому рублю в последние дни, объясняет старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

— С моей точки зрения, не происходит ничего необычного, мы видим стандартные колебания, которые, как мне кажется, не заслуживают отдельного внимания. Сегодня у нас есть курсы валют на четверг, 23 сентября. Если сравнивать с прошлой неделей, с прошлого четверга к нынешнему доллар вырос на 0,5%, евро снизился на 0,2%, российский рубль вырос на 0,4%. Валютная корзина выросла на 0,3%.

На мой субъективный взгляд, сильное движение (если говорить о разовых движениях) — это когда какая-то валюта меняется больше чем на 1% за день. Когда курс меняется за неделю на 0,5% в ту или другую сторону, это обычное колебание, за которым ничего особенного не стоит.

Аналитик напоминает, что все три иностранные валюты сейчас стоят дешевле, чем на начало года. Евро с начала года подешевел на 7%, в начале этой недели он находился на годовых минимумах. Вадим Иосуб делает акцент, что в Беларуси весьма скромные объемы торгов на бирже — среднедневные по всем трем иностранным валютам составляют около $45 млн.

— Если на рынок выходит одно-два крупных по белорусским меркам предприятия и они начинают продавать или покупать валюту в объемах несколько десятков миллионов долларов, то рынок реагирует соответствующим образом. Можно предположить, что последние пару дней на рынке преобладали покупки со стороны предприятий.

Каких курсов ожидать в ближайшее время?

— Евро активно падает в мире, в том числе падает к доллару, это важный фактор. За неделю евро снизился к доллару на 0,7%, к российскому рублю — на 0,6%. В этих условиях на горизонте одной недели евро у нас может незначительно подешеветь до 2,93, при этом доллар может показать скромный рост до 2,52 белорусского, сотня российских рублей может вырасти до 3,45 белорусского.

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