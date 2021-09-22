Дело за малым Telegram-канал «Баста!»

22.09.2021, 15:35

2,698

Забастовка набирает обороты и она неизбежна.

Мы дожмем режим. Сейчас дело за малым. Необходимо сплотиться, как в августе 2020-го и стоять друг за друга до последнего. Солидарность по-белорусски дала понять, что мирным образом мы добьемся большего. А самый мирный метод свалить с ног разваливающуюся диктатуру — забастовка!

Все сотрудники и даже рядовое руководство прекрасно понимают, что забастовка набирает обороты и она неизбежна. Каждый рабочий из каждой сферы играет важную роль. Только сплотившись в единую силу мы можем победить.

Важно быть готовым морально и материально. Создайте неприкосновенные запасы продуктов и финансовую подушку уже сейчас. Страйк может случится в любой момент. Мы знаем только то, что рабочие встанут друг за друга в любом случае. Враг у нас один. Осуществим его главный страх. Стачке быть!

Telegram-канал «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.