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Дело за малым

  • Telegram-канал «Баста!»
  • 22.09.2021, 15:35
  • 2,698
Дело за малым

Забастовка набирает обороты и она неизбежна.

Мы дожмем режим. Сейчас дело за малым. Необходимо сплотиться, как в августе 2020-го и стоять друг за друга до последнего. Солидарность по-белорусски дала понять, что мирным образом мы добьемся большего. А самый мирный метод свалить с ног разваливающуюся диктатуру — забастовка!

Все сотрудники и даже рядовое руководство прекрасно понимают, что забастовка набирает обороты и она неизбежна. Каждый рабочий из каждой сферы играет важную роль. Только сплотившись в единую силу мы можем победить.

Важно быть готовым морально и материально. Создайте неприкосновенные запасы продуктов и финансовую подушку уже сейчас. Страйк может случится в любой момент. Мы знаем только то, что рабочие встанут друг за друга в любом случае. Враг у нас один. Осуществим его главный страх. Стачке быть!

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