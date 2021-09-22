Минобороны Литвы советует избавиться от китайских смартфонов 22 22.09.2021, 15:35

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Телефон Xiaomi отправляет зашифрованные данные об использовании телефона на сервер в Сингапуре.

В Минобороны Литвы рекомендуют отказаться от покупки китайских смартфонов и выбросить уже приобретенные. Говорят — важно для всех стран.

Министерство обороны Литвы рекомендовало пользователям не покупать китайские смартфоны и выбросить уже приобретенные, передает Reuters.

«Это важно не только для Литвы, но и для всех стран, которые используют оборудование Xiaomi», — говорится в сообщении Национального центра кибербезопасности Министерства обороны Литвы.

В частности ведомство утверждает, что продаваемые в Европе флагманские смартфоны Xiaomi имеют встроенную способность обнаруживать и подвергать цензуре такие термины, как «Свободный Тибет», «Да здравствует независимость Тайваня» или «движение за демократию».

Также сообщается, что хотя возможности программного обеспечения телефона Xiaomi Mi 10T 5G были отключены для «региона Европейского Союза», но могут быть включены удаленно в любое время.

Кроме того, в отчете литовского министерства упоминается, что телефон Xiaomi отправляет зашифрованные данные об использовании телефона на сервер в Сингапуре.

В отчете говорится, что список терминов, которые могут подвергаться цензуре системными приложениями смартфонов Xiaomi в настоящее время включает 449 терминов на китайском языке и постоянно обновляется.

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