Анджей Почобут рассказал, кто вдохновляет его бороться дальше 22.09.2021, 16:22

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Журналист заявил, что не будет писать прошение о помиловании.

Читатель «Радыё Свабода» поделился фрагментами из письма журналиста Анджея Почобута, который почти полгода сидит в белорусской тюрьме.

Анджей пишет, что у него все в порядке.

«Тюремная стабильность», - кратко описывает он свой быт.

Журналист читает книги, недавно прочитал «Мастера и Маргариту» Булгакова. Много ходит по камере, чтобы «хоть как-то поддерживать физическую форму». Готовится к суду, дату которого еще не назначили.

Почобут еще раз заявил, что не будет писать прошение о помиловании.

«Никакие помилования мне не нужны. Обращаться или проситься я не собираюсь. Даже если будут давить. По таким делам, как мое, подобное поведение было бы аморальным и не достойным памяти героев АК («Армии Крайовой» — прим)», - пишет на свободу Анджей Почобут.

Он повторно отметил, что никому не давал и не дает разрешения обращаться к Лукашенко по этому делу.

«С таким подходом понятно, что ждет меня длительное посещение тюрем и лагерей, но тем, чье достоинство и честь я защищаю, было гораздо труднее, и их пример всегда меня вдохновлял. И это не изменилось!» - объясняет Анджей.

Вместе с Почобутом по «польскому делу» проходит председатель Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис. Еще трех фигуранток дела освободили взамен на выезд их за границу.

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