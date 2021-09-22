Телескоп Hubble сделал уникальный снимок яркого космического явления 22.09.2021, 16:26

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Фотофакт.

Звезда AG Carinae, которая находится на расстоянии 15 000 световых лет от нас, выбрасывает колоссальные количества материала в пространство вокруг себя, освещенное собственным светом звезды, пишет «Новое время».

Гибель массивной звезды в созвездии Киля уже назвали «одним из самых красивых финалов во Вселенной».

Звезду AG Carinae классифицируют как светящуюся голубую переменную звезду — это одни из самых ярких и массивных звезд в галактике. Эти чрезвычайно редкие звезды очень горячие и яркие, а их продолжительность жизни намного короче, чем у других — всего несколько миллионов лет.

AG Carinae, масса которой примерно в 55−70 раз превышает массу Солнца, уже существует несколько миллионов лет и нестабильна. Ее яркость довольно сильно колеблется из-за противоборствующих сил: давления излучения, которое толкает наружу, и силы тяжести, которая стремится сжать звезду внутрь.

В конце жизни звезды, когда у нее заканчивается топливо для превращения в водород, давление излучения начинает уменьшаться. Это заставляет звезду сжиматься, при этом материал нагревается по мере приближения к ядру звезды.

Это нагревание затем вызывает извержение звезды и выброс материала наружу. Для AG Carinae оболочка из материала вокруг нее — которая выглядит как радужная оболочка вокруг зрачка — является продуктом именно такого извержения, произошедшего около 10 000 лет назад

На изображениях телескопа Hubble цвета представляют типы материала. Красный цвет представляет собой ионизированный газ, выброшенный звездой, в основном водород и азот. Синий цвет — это пыль вокруг звезды, освещенная собственным светом звезды.

Считается, что полости в пыли созданы мощным звездным ветром, дующим со скоростью до миллиона километров в час, то есть быстрее, чем расширяется газовая туманность. Звездный ветер также вырезает пузырьки и нити, видимые в пыли.

AG Carinae все еще нестабильна и, вероятно, в конечном итоге станет настолько обедненной водородом из-за повторяющихся вспышек, что превратится в звезду типа Вольфа-Райе, этот процесс уже идет. Как только на этом эволюционном этапе жизни звезды закончится топливо, AG Carinae закончит свои дни в виде сверхновой.

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