Власти разрешили «Белоруснефти» занимать без документов любые участки 22.09.2021, 16:57

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Теперь ради поиска новой нефти областные власти могут изымать землю.

Лукашенко подписал указ №352 «О строительстве нефтяных и газовых скважин», документ опубликован на Национальном правовом портале.

Теперь ради поиска новой нефти областные власти могут без согласования с Лукашенко изымать любые сельскохозяйственные участки и лесные земли для поиска нефти и строительства скважин.

Причем в документе уточняется: «Занятие таких земельных участков РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» без документов, удостоверяющих право на них, не является самовольным занятием участков», подметил telegraf.by.

Срок проведения экологической экспертизы проектной документации на строительство скважин, возведение и реконструкцию объектов обустройства нефтяных месторождений не должен превышать 10 рабочих дней. А госорганы в течение 5 рабочих дней с даты обращения «Белоруснефти» обязаны выдавать решения для проведения изыскательских работ.

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