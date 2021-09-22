Украина задержала боевика с наградами от Путина 3 22.09.2021, 17:40

4,814

фото: mvs.gov.ua

Злоумышленник пытался перейти на подконтрольную Киеву территорию.

Во вторник, 21 сентября, на административной границе Украины с временно оккупированным РФ Крымом задержали боевика, содействовавшего российским войскам в захвате полуострова.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Там рассказали, что злоумышленник 1957 года рождения пытался перейти на подконтрольную Украине территорию через контрольный пункт въезда-выезда Каланчак, однако был разоблачен из-за наград от оккупантов, которые вез с собой.

Во время осмотра правоохранители изъяли у него российские медали «За заслуги перед отечеством», «За защиту Крыма», «5 лет крымской весне» и «Крымская весна», полученные в 2014 — 2018 годы, а также сопроводительные документы к ним с подписью главы Кремля Владимира Путина.

Кроме того, при себе у пособника оккупантов было также удостоверение участника так называемого «Союза ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым».

В ходе проверки было установлено, что в 2014 году задержанный принимал в Крыму активное участие в захвата предприятий, государственных организаций и других учреждений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».