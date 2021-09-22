Виктор Бабарико: Иногда свежий воздух жизненно необходим 1 22.09.2021, 17:48

3,864

Виктор Бабарико

Архивное фото

Те, кто дышал полной грудью, никогда не захотят возвращаться в мрачный склеп.

В одном из своих последних писем, которым с naviny.by поделился читатель, политзаключенный и экс-претендент на пост президента Беларуси Виктора Бабарико рассуждает о событиях в Беларуси:

— Надеюсь, что выход из внутреннего «эмиграционного» кокона был непростым, но освежающим. Иногда свежий воздух кажется холодным и опасным, но он жизненно необходим.

Тот, кто дышал полной грудью, стоя на берегу океана или высоко на горе, помнит ощущение огромного переполняющего счастья и свободы. Я не встречал людей, которые бы захотели вернуться после этого в мрачный склеп.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».