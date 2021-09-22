«Хотел хоть как-то повлиять на происходящее на родине» 3 22.09.2021, 18:09

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Фото Дмитрия Голубева с его страницы в Instagram

Что известно о белорусе, который пикетировал в Москве.

«Выйти с плакатом на Красную площадь он считал своим долгом», — рассказала Ирина (имя изменено по просьбе героини), знакомая белоруса Дмитрия Голубева. Это тот самый мужчина, которого во вторник за пикетирование на Красной площади в Москве задержала полиция. Завтра его будут судить.

Ирина рассказала, что Дмитрий Голубев переехал в Москву около двух лет назад, раньше жил в Беларуси, у него был цветочный бизнес, который он продал. Вместе с ним в российскую столицу перебралась его семья — супруга и двое детей, один ребенок с особенностями развития. Мужчина работает водителем, его жена — в сфере недвижимости, пишет zerkalo.io.

— Дмитрий очень остро реагировал на события, происходящие в Беларуси. У него было чувство вины, что он в Москве, а там, на родине, люди страдают, сидят в тюрьмах, а он ничем помочь не может. Он все время думал, что может сделать, чтобы хоть как-то повлиять на происходящее, выразить свое отношение к событиям, — вспоминает Ирина.

Голубев говорил знакомой, что задумывается о том, чтобы выйти в каком-то людном месте в Москве с пикетом против действующей в родной стране власти — чтобы еще больше людей узнали о происходящем в Беларуси. При этом он считал, что за такое действие последствий для него не будет, мол, одиночные пикеты в России разрешены.

— Я его отговаривала, потому, что это сродни самоубийству. Объясняла, что может быть что угодно: самое безобидное — штраф, а еще арест, выдворение из страны. Он прекрасно понимал, что если будет выдворение, то в Беларусь ему ехать опасно. Но все равно, его нельзя было остановить. Я только просила: не делай этого хотя бы в день выборов в России. Потом мы договорились созвониться, но Дмитрия я не услышала.

Из новостей Ирина узнала, что на Красную площадь вышел с плакатом белорус, на фотографии узнала Дмитрия Голубева.

Сейчас белорусу помогают правозащитные организации. Дина Мусина, руководитель проекта помощи белорусским беженцам из комитета «Гражданское содействие» сообщила, что по российским законам административное выдворение из страны возможно после двух административных правонарушений. К тому же, сейчас действует запрет выдворения по Указу президента России и запрет на наложение нежелательности нахождения в РФ.

— Но мы пока не знаем, первая административка у него или нет. И в России, к сожалению, наших подзащитных выдворяют и с одной административкой. Да и нежелательность, и выдворение применяют несмотря на запрет по указу президента. Это незаконно, мы это обжалуем в судах. Как сложится с делом Дмитрия, узнаем после суда, — сообщила Дина Мусина.

Напомним, днем 21 сентября на Красной площади в Москве задержали гражданина Беларуси Дмитрия Голубева, который развернул плакат с надписью «Хватит кормить режим Лукашенко». Белоруса доставили в отдел полиции по району Китай-город, где составили протокол по статье об участии в несогласованной акции. Мужчину отпустили, взяв с него обязательство о явке в суд 23 сентября. Ему грозит штраф в размере от десяти до двадцати тысяч российских рублей (от 340 до 680 белорусских рублей) или обязательные работы на срок до сорока часов.

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