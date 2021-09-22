Власти Украины утвердили перевод крымскотатарского языка на латиницу 1 22.09.2021, 18:19

Переведение крымскотатарской письменности на латиницу будет осуществляться до 1 сентября 2025 года.

Кабмин утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики на заседании в среду, 22 сентября, передает korrespondent.net.

Переведение крымскотатарской письменности на латиницу будет осуществляться до 1 сентября 2025 года. Основой для этого является решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

Алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики состоит из 31 буквы. Он был разработан в процессе консультаций с Меджлисом крымскотатарского народа, специалистами Института востоковедения им. А.Ю. Крымского, Института языковедения им. А.О Потебни, Института филологии КНУ им. Т.Шевченко и Таврийского национального университета им. В.И. Вернадского.

Теперь Минобразования, Минкульту, Минреинтеграции совместно с заинтересованными лицами поручено перевести образовательный процесс, который осуществляется на крымскотатарском языке, в том числе учебники и методички, на алфавит на основе латиницы.

Также поручено стимулировать применение крымскотатарского языка на основе латинской графики в других сферах жизни.

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