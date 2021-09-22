В космосе обнаружили огромную сферическую полость 2 22.09.2021, 18:41

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Фото: Alyssa Goodman/Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian

Таинственная полость в Млечном Пути окружена молекулярными облаками Персея и Тельца.

Астрономы обнаружили в галактике Млечный Путь гигантскую сферическую полость, окруженную молекулярными облаками Персея и Тельца. Результаты их исследований были опубликованы в двух статьях в журналах Astrophysical Journal Letters и Astrophysical Journal, пишет SciTechDaily.

Сферическая полость охватывает около 150 парсеков – почти 500 световых лет – и расположена на небе среди созвездий Персея и Тельца. Ученые предполагают, что она образовалась около десяти миллионов лет назад в результате взрыва сверхновых.

"Сотни звезд образуются или уже существуют на поверхности этого "гигантского пузыря". По поводу его образования у нас есть две версии: либо одна сверхновая взорвалась в центре этого пузыря и вытолкнула газ наружу, образуя то, что мы теперь называем Сверхоболочкой Персея-Тельца, либо серия сверхновых, возникших в течение миллионов лет, создала его с течением времени", – заявил руководитель первого исследования Шмуэль Биали, научный сотрудник Института теории и вычислений Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Открытие предполагает, что молекулярные облака Персея и Тельца не являются независимыми структурами в космосе и, скорее всего, образовались в результате одной ударной волны сверхновой.

"Это демонстрирует, что когда звезда умирает, ее сверхновая порождает цепь событий, которые в конечном итоге могут привести к рождению новых звезд", – пояснил Биали.

Трехмерную карту пузыря и окружающих облаков создали на основе наблюдений космической обсерватории Gaia Европейского космического агентства (ESA), обработанных с помощью программы визуализации данных Glue.

"Мы могли видеть эти облака на протяжении десятилетий, но никогда не знали их истинной формы, глубины или толщины. Мы также не были уверены, на каком расстоянии от нас они находятся. Теперь мы получили их расположение с точностью до 99%, что позволило нам различить эту пустоту между ними", – отметила руководитель второго исследования Кэтрин Цукер, научный сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра.

Подчеркивается, что впервые журналы Американского астрономического общества (AAS) разместили публикации, сопровождаемые астрономическими визуализациями в дополненной реальности.

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