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92-летняя пенсионерка рассказала, какая участь ждет Лукашенко

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  • 22.09.2021, 19:05
  • 3,156
92-летняя пенсионерка рассказала, какая участь ждет Лукашенко

Бабушка высказала фашисту Лукашенко все, что она о нем думает.

Лукашенко не поддерживает вообще никто из простого народа. Раньше могло казаться, что старшее поколение поддерживает диктатора, но сейчас от него отвернулись абсолютно все, — пишет «Движ».

Посмотрите, как 92-летняя бабушка, которая прекрасно помнит войну, высказала фашисту Лукашенко всё, что она думает о нём и его карательной системе.

"Режим Лукашенко - это фашизм в высшей степени!" - точнее и не скажешь. Все знают, что стало с фашистами. Нынешних фашистов, которые сейчас терроризируют народ Беларуси, ждёт такая участь.

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