Президент Европейского студенческого союза обратилась к министру образования Беларуси 1 22.09.2021, 19:26

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Президент ESU потребовала прекратить политические преследования студентов, ученых и преподавателей.

Президент Европейского студенческого союза (ESU) Мартина Дарманин обратилась с письмом к министру образования Беларуси Игорю Карпенко и директору Института генетики и цитологии НАН Беларуси Руслану Шейко, из которого уволены почти все члены свободного профсоюза, передает naviny.online.

Как сообщает телеграм-канал Задзіночання беларускіх студэнтаў, ESU, представляющий интересы более 20 миллионов учащихся вузов, требует освобождения всех политических заключенных студентов, восстановления незаконно отчисленных, восстановления на работе уволенных преподавателей и ученых. Кроме этого, организация выражает солидарность со свободными профсоюзами и Задзіночаннем беларускіх студэнтаў.

ЕСС напоминает, что Беларусь обязана соблюдать подписанные ей договоры с Международной организацией труда и стандарты, декларируемые в рамках Болонского процесса. Они включают в себя свободу самоуправления в университетах, право на создание профессиональных союзов и свободу от преследования за мнения — что в Беларуси сейчас не соблюдается.

В заключение Мартина Дарманин требует положить конец политическим преследованиям студентов, ученых и преподавателей, а также вступить с ними в реальный диалог.

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