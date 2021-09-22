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Стартап PandaDoc с белорусскими соучредителями оценили в $1 млрд

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  • 22.09.2021, 20:07
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Стартап PandaDoc с белорусскими соучредителями оценили в $1 млрд

Компания уходит из Беларуси.

Стартап PandaDoc инвесторы оценили минимум в 1 миллиард долларов США. Как сообщили в компании, это стало известно после завершения раунда финансирования серии «С».

При этом полная сумма финансирования не озвучивается. И по информации специализированного ресурса Techcrunch это является преднамеренным решением и связано с уголовным делом и арестами сотрудников PandaDoc в Беларуси.

По словам гендиректора и соучредителя PandaDoc Микиты Микадо, компания намерена углубиться и расшириться в направлениях, в которых уже ведется работа, но и выйти на мировые рынки.

- Мы намерены в этом году выйти на мировой рынок и инвестировать в локализацию и международный рост, - поделился он.

Напомним, в Беларуси компания PandaDoc сейчас ликвидируется. Закрыть минский офис в компании решили еще в феврале 2021-го года, что было связано с задержанием сотрудников и событиями 2020-го года.

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