В Турции пожарным пришлось вынимать мужчину из пушки

В Турции пожарным пришлось вынимать мужчину из пушки7
- 22.09.2021, 20:15
- 2,530
Видеофакт.
В Стамбуле мужчина залез в пушку османского периода, чтобы сфотографироваться, но не смог из нее выбраться. Пожарным пришлось использовать специальное масло, чтобы спасти пострадавшего.
Новостью поделились в DailyMail. Видео инцидента также появилось на YouTube.
Друзья и прохожие пытались достать мужчину из пушки, но безрезультатно. Пришлось вызывать спасателей. Наконец, новоиспеченную фотомодель достали из артиллерийского оружия. О его состоянии после "приключения" комментариев не было.