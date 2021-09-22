В Турции пожарным пришлось вынимать мужчину из пушки 7 22.09.2021, 20:15

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Видеофакт.

В Стамбуле мужчина залез в пушку османского периода, чтобы сфотографироваться, но не смог из нее выбраться. Пожарным пришлось использовать специальное масло, чтобы спасти пострадавшего.

Новостью поделились в DailyMail. Видео инцидента также появилось на YouTube.

Друзья и прохожие пытались достать мужчину из пушки, но безрезультатно. Пришлось вызывать спасателей. Наконец, новоиспеченную фотомодель достали из артиллерийского оружия. О его состоянии после "приключения" комментариев не было.

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