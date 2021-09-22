Что почем на Комаровке в конце сентября 22.09.2021, 20:51

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обзор цен на главном рынке столицы.

- Запах, запах-то какой! Как будто в лесу оказался, в настоящем таком, осеннем лесу! Грибами да клюквой пахнет, а еще яблоками, травами! Вдыхай, воздух такой ароматный, что его можно ножом резать и без вилки есть! - не скрывает своих эмоций одна из идущих передо мной женщин, обращаясь к своей собеседнице.

- Что есть - то есть. В этом году осень такая ранняя и холодная, ну а аромат - да, с ног сшибает, может и всерьез сшибить. Хорошо, что холодно и дождливо, - отшучивается та в ответ.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы не в осеннем лесу, мы - на осенней Комаровке. Сентябрь близится к своему завершению, и все, что может подарить и дарит осень, можно отыскать и приобрести здесь.

Если об аромате, то да, подтверждаем: осенний прохладный воздух действительно им наполнен. Пахнет всем сразу, но больше всего лесными свежесобранными грибами. Источник аромата долго искать не нужно: грибов на центральном столичном рынке много, благо, этот год оказался достаточно богатым на дары леса.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но цены на грибочки продавцы стараются не снижать – пока есть спрос грех им не воспользоваться. А спрос – есть и немалый. Бойко идет торговля собственно всеми грибами, у некоторых грибников уже почти пустые прилавки.

Одни из самых дешевых грибов на сентябрьском рынке - грузди. Можно отыскать килограмм за 5,5 рублей у продавцов из Гродненской области или купить десятилитровое ведро за 20-25 рублей - торг вполне уместен - у бабушки на рядах ближе к зданию крытого рынка, пишет kp.by.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ай, с ними столько мороки, чтобы их вымочить, засолить, да и уметь это надо,- говорит кто-то из потенциальных покупателей, с ним не соглашаются, начинают давать «простые, любой сделает, а вкусно - за уши не оттащишь» рецепты.

Для тех, кто грибы любит кушать, а особо заморачиваться с ними - нет, интересное предложение тоже найдется: лисички. Если на ценнике подчеркивается, что они «свежие», то просят 15 рублей за кило, если пишут просто - «Лисички», то цена 14,99. В любом случае, дешевле лисичек мы не нашли.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Опята - 15 рублей за трехлитровое ведерко.

- Это хорошая цена, пять рублей за килограмм выходит, - поясняет стоящая за прилавком женщина.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хорошая конкуренция груздям. У ее коллег по «грибному цеху» можно прикупить рыжиков : 20 рублей за емкость объемом в три литра. Есть и зеленки, и маслята. Цена на них у большинства продавцов одинаковая - просят 15 рублей за те самые три литра.

Но, как справедливо отмечали идущие между рядами и восторгающиеся ароматом покупательницы, не только грибами балует осень.

Яблоки – в ассортименте. И сразу - приятная новость: они подешевели. Можно найти даже прилавки, где килограмм отдадут за девяносто копеек-рубль. «Яблоко белорусское сладкое» - полтора рубля, «Каштель крымский» (то же наш, белорусский) – два с половиной, столько же стоит «Медовый хруст», выращенный, как сообщает ценник, в Лиде.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К слову, польские яблочки - а они на рынке тоже есть в изобилии - в эту пору года однозначно проигрывают в ценовой конкуренции: за килограмм надо отдать четыре-пять рублей. Есть даже и дороже. Скажем, что на вид и белорусские, и польские яблоки кажутся абсолютно одинаковыми: наливные, плотные, загляденье, одним словом.

- У меня «Слава Победителям», отдаю по три рубля, но яблоко такое - сочное, вкус яркий, - зазывает к своему прилавку один из продавцов.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зовут его Петр, яблок - а они «вызывающе розового» колера – выращены в семейном саду.

- У нас огромный сад. Живем мы в деревне Ветка Слуцкого района, сегодня на рынке стою я, иногда - мой брат, иногда - отец. У нас - только сад, даже огорода нет, отец все выкорчевал, - рассказывает, смеясь, парень. - Одними яблоками и занимаемся.

- Дайте мне килограмм яблок, вот, в мой пакет, - говорит подошедшая покупательница.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нахваливая свой товар, рассказывая об «огромной, не сосчитать, сколько соток» площади семейного сада, Петр технично работает руками, накладывает яблоки, взвешивает.

- На пять рублей вышло, чуть больше, чем килограмм, - говорит он.

- Ой, шустрый парень, я же килограмм просила, ну да ладно, больше, так больше, добавь тогда уже до шести рублей для ровного счета.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Идем дальше, фиксируем цены. Шок-удивление: стоимость свежих огурцов.

- Пять с половиной рублей за килограмм! - удивляемся не только мы, но и женщина средних лет. - Они у вас просто золотые!

Продавец никак не реагирует на подобные сравнения с ценным металлом, может, привык.

К слову, огурцы можно отыскать и за три с половиной-четыре рубля. И шок-контент номер два: на одном из прилавков вижу огурчики за… «50 копеек».

- Это уже последние, сами видите, такие уже, крючком свернулись. Но вкусные, берите, это же почти даром, чисто символическая цена, - приглашает женщина-продавец.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ее призыв без внимания не остается.

- Мягковатые они у вас, но за такие деньги можно взять. В салате все огурцы одинаковы, что за пять рублей, что за пятьдесят копеек, - вслух рассуждает мужчина лет пятидесяти. - Взвесьте мне килограмма три, только имейте в виду, я все покупки перевешиваю, где контрольные весы знаю хорошо, - сразу озвучивает он свои позиции. - Наложите мне самых твердых, которые есть, я все равно потом каждый огурец внимательно пощупаю и рассмотрю, если что не так - вернусь.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Немного (но есть) на «Комаровке» клюквы.

- Только неделю как начали собирать и продавать, ну, может, дней десять. В первые дни продавали за 9-10 рублей, сейчас - уже дешевле, - продаем за восемь рублей, - констатирует продавец. - А минут пять назад ко мне подошли: нам оптом нужно, четыре килограмма, отдайте по шесть с половиной. Ага, сейчас! Тоже мне опт! - сообщает она свою точку зрения на объемы так и не состоявшихся закупок.

Клюква источает узнаваемый аромат, беру на пять рублей: кислая (брр!), вкусная. Как надо.

В конце одного из рядов сезонного рынка - несколько точек, где торгуют наборами для чая и всякого рода травками. За одним из прилавков - Антонина Ивановна. Травы она собирает сама - в Слуцком районе.

- А есть у вас что-то от нервов и для сна? - интересуюсь я.

- Есть, найдется, вам посильнее что-то?

- Самое сильное!

- Значит, вот: корень синюхи голубой. Очень хорошая травка. Чайная ложка на стакан холодной воды, ставите на маленький огонь, доводите до кипения, минут пять-семь варите. Затем надо дать отвару отстояться, час – два.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как принимать? А как эффект?

- За час до дна выпиваете две столовых ложки. А эффект? Спокойствие и добрый сон. Синюха, точнее, отвар ее корня, по своим успокоительным свойствам в десять раз сильнее валерьянки. Только пить надо курсом, хотя и с первого раза почувствуете результат.

- Ну, раз так, то отсыпьте мне, пожалуйста, не знаю сколько граммов...

- А у меня уже все расфасовано, - говорит Антонина Ивановна, протягивая мне небольшой пакетик.

Беру его, расстаюсь с пятью рублями, но если эффект, как обещают, «в десять раз сильнее валерьянки», то оно того стоит (проверим на себе).

Идем дальше: пора узнать, как там с ценами на картошку.

Докладываю: все в порядке с ними, можно найти предложения за 80-90 копеек, можно купить килограмм и за два рубля. Средний ценник - рубль двадцать - полтора рубля. Морковь и лук - в среднем - около двух рублей за кило. Есть продавцы, у которых на 60-70 копеек дешевле. Чеснок - 7,5 - 10 рублей за кг, свежая капуста - 1,3 - 1,9 рубля.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Живая рыба на центральном столичном рынке тоже, разумеется, есть. Торгуют несколько рыбхозов, цены плюс-минус одинаковые. Отборный осетр (весит не штучка не меньше килограмма) - 19, 67 рубля, щука - 9 рублей, белый амур - 6,74, мелкий карп - 5,31, отборный и элитный – по 6,2 и 6,5 рубля за килограмм соответственно. Толстолобик – четыре с половиной рубля. Люди то и дело останавливаются, покупают что-то. Особый ажиотаж у емкости с карасем. Килограмм мелкой (очень) рыбешки стоит рубль шестьдесят пять.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчины, стоящие в очереди за рыбой, обмениваются друг с другом накопленным кулинарным опытом и проверенными рецептами.

- Карасика хорошо затушить, да со сметанкой большой жирности, наверх накрошить свежего укропчика, лучка можно зеленого. Да под картошечку. Да под рюмочку…,- говорит один из покупателей (намерения у него сто процентов серьезные - картошечка и сопутствующий продукт уже лежат в пакете).

- А я вот уху, уху сварю, наваристую, такую, чтобы - «ах!»,- отвечает ему сосед по очереди.

- Так костлявая же рыба, тем более мелкий карась здесь, одна морока потом с костями этими, - реагирует собеседник.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Экий ты человек удивительный, знать надо, что и как! Значит, варишь уху, все как обычно, картошка там, рыба. А потом, в самом конце, добавляешь граммов сто пятьдесят водочки и провариваешь еще минут десять. И все - никаких костей не будет, растворяться полностью, ешь без опаски. Ну, можно не сто пятьдесят, можно и больше - это уже сколько не жалко.

- Перевод продукта, - смеется первый. - Хотя, если и уху так сварить, а на второе карася натушить, то двойной интерес может быть.

И – в сторону продавца:

- Дайте мне рыбки, килограмма два-два с половиной. Будет сегодня настоящий рыбный день!

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧТО ПОЧЕМ НА КОМАРОВКЕ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ

Груша, кг - от 4,5 рублей

Чернослив, кг - от 3,99 рубля

Слива, кг – 2,99 рубля

Мандарин (Марокко, новый урожай), кг – 7,5 рубля

Нектарин, кг – 2,5 - 7,5 рубля и дороже

Виноград, кг - от 3,5 рублей

Клубника, кг - 17 рублей

Голубика, кг – 18 рублей

Кабачки, кг - от 1,5 рубля

Баклажаны, кг - 2,5 - 3 рубля

Капуста цветная, кг - 3,8 рубля

Перец , кг - от 2 рублей

Помидоры, кг - в среднем около 2-х рублей

Лук зеленый, 100 гр - 1 рубль

Кинза, 100 гр – 1,5 рубля

Руккола, 100 гр – 2,5 рубля

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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