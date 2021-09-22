Немецкие автогиганты задумали по-новому конкурировать с Tesla 2 22.09.2021, 21:16

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BMW и Audi намерены усилить свои позиции на рынке «зеленых» автомобилей.

Немецкие компании BMW и Audi в условиях постепенного отказа мира от традиционных авто с двигателем внутреннего сгорания задумали сделать ставку на автомобили на водородных топливных элементах, пишет Reuters. С новыми моделями они рассчитывают усилить свои позиции на рынке «зеленых» автомобилей, где им сейчас приходится конкурировать с американской Tesla, производящей электрокары с аккумуляторами.

Немецкие автогиганты рассчитывают, что политики могут в будущем сделать ставку на водород в связи с декарбонизацией экономики. Сейчас компания BMW разработала прототип автомобиля на водородном двигателе на базе внедорожника X5. Как уточнил Юрген Гульдерн, вице-президент BMW, курирующий водородную программу, в 2022 году планируется выпустить около ста испытательных экземпляров машин. Представители Audi также сообщили о нескольких прототипах авто на водородном двигателе.

«Водород будет играть очень важную роль в транспортной отрасли», — заявил Стефан Гельбхаар, официальный представитель немецких «Зеленых» по вопросам транспортной политики. Если партия примет участие в формировании нового правительства Германии, ожидается, что она начнет влиять на политику декарбонизации, которая предусматривает отказ от традиционного топлива с 2035 года.

Ранее разработкой двигателей на водородном топливе занимались лишь японские автопроизводители Toyota, Nissan и Honda и южнокорейская Hyundai. При этом Китай также стал работать в этом направлении. В частности, страна начала работу над собственной инфраструктурой заправок для автомобилей на водороде, над производством самих машин работает несколько китайских автопроизводителей, к примеру, компания Great Wall Motor.

На водород делают ставку и мировые производители грузовиков Daimler AG, подразделение Daimler Truck, Volvo Trucks и Hyundai, поскольку авто с аккумуляторами для дальних перевозок не подходят. Однако сама технология водородного топлива пока слишком дорога для простых покупателей, а необходимая инфраструктура заправок неразвита.

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