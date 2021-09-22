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Хоккеисты минского «Динамо» пропустили семь шайб от «Автомобилиста»

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  • 22.09.2021, 21:28
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Хоккеисты минского «Динамо» пропустили семь шайб от «Автомобилиста»

В этом сезоне ябатьки потерпели уже второе поражение от уральской команды.

В матче чемпионата КХЛ 22 сентября минское "Динамо" проиграло в гостях у "Автомобилиста" из Екатеринбурга. Игра завершилась 7:3 (3:1, 2:2, 2:0) в пользу уральской команды, передает euroradio.fm.

Кстати, первую шайбу на третьей минуте игры забил динамовец Александр Суворов. Но в первом же периоде хозяева площадки не только отыгрались, но и вышли вперед, забросив в ворота "зубров" три шайбы.

Во втором периоде команды "обменялись" парой шайб. А в третьем "зубры" пропустили ещё две.

В этом сезоне минское "Динамо" потерпело уже второе поражение от "Автомобилиста".

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