Джек Хьюз: Белорус Шарангович – классный игрок 22.09.2021, 22:50

Егор Шарангович

Нападающий «Нью-Джерси» поделился впечатлениями от игры с белорусским форвардом.

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз поделился впечатлениями от игры с форвардом Егором Шаранговичем, передает «Трибуна».

«Рэнго провел отличный сезон. Я отыграл немало времени в одном звене с ним, и я определенно думаю, что он классный игрок. Важно, что он умеет забивать, и «Девилс» крайне необходимо, чтобы он продолжал это делать.

Мы с каждым новым матчем все лучше и лучше нащупывали взаимодействие. Мы примерно 25 матчей провели в одном звене и постепенно понимали, кто как двигается, где любит получать шайбу, другие мелочи… Так что нельзя сказать, что мы почувствовали друг друга с первой смены. Это ощущение росло постепенно и, уверен, оно продолжит расти», – сказал Хьюз.

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