Найдены обломки пропавшего под Хабаровском военного самолета Ан-26 23.09.2021, 7:44

3,520

иллюстрационное фото

О местонахождении и состоянии экипажа сведений на данный момент нет.

Найдены обломки самолета Ан-26, пропавшего под Хабаровском. Об их обнаружении сообщает (ТАСС https://tass.ru/proisshestviya/12483037) со ссылкой на свои источники.

«Обломки обнаружены в месте, где ведутся поиски», — передает агентство. О местонахождении и состоянии экипажа сведений на данный момент нет.

Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. Воздушное судно проводило технический полет в 40 километрах от города и внезапно перестало выходить на связь. По предварительным данным, на борту находится экипаж из шести человек.

Среди возможных причин ЧП называют плохую погоду. Также в числе основных версий рассматривается и ошибка пилотирования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».