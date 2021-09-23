Обнаружено новое эффективное средство против коронавируса 23.09.2021, 7:45

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Его гораздо легче производить, чем человеческие антитела.

Исследователи из Великобритании показали, что нанотела лам могут эффективно обезвреживать SARS-CoV-2 и являются перспективным средством против COVID-19. Статья ученых опубликована в журнале Nature Communications.

Ученые из Службы общественного здравоохранения Англии, Института Розалинды Франклин, Ливерпульского и Оксфордского университетов ввели ламе Фифи участок S-белка SARS-CoV-2, ответственного за прикрепление и последующее проникновение белка в клетку. В результате этого у животного были найдены нанотела — меньшие, более простые белки-аналоги человеческих антител. Из образцов крови ламы ученые выделили четыре нанотела, которые затем размножили в клеточных культурах.

После этого нанотела собрали в тримеры — «цепи» по три на каждой — для более эффективного связывания в SARS-CoV-2. Проверка в клеточных культурах показала, что они успешно нейтрализуют его — в том числе и варианты «альфа» и «бета». Затем тримеры ввели предварительно зараженным коронавирусом сирийским хомякам. Препарат значительно облегчил протекание COVID-19 — животные теряли гораздо меньше веса по сравнению с контрольной группой. Вирусная нагрузка — количество частиц SARS-CoV-2 в легких и дыхательных путях — за семь дней также значительно снизилась.

Нанотела гораздо легче производить чем человеческие антитела, отмечают исследователи. Также в отличие от последних их можно вводить не через капельницу, а с помощью ингаляторов и назальных спреев, что позволяет доставлять нанотела непосредственно к месту инфекции в дыхательных путях. Кроме того, они не требуют «холодовой цепи» — системы специализированного хранения и транспортировки при низких температурах.

В настоящее время исследовательская группа пытается привлечь финансирование для проведения клинических испытаний препарата на основе нанотел на людях.

Ранее Исследователи Ливерпульского университета в Великобритании раскрыли механизм, как вирусные протеазы помогают SARS-CoV-2 инфицировать клетки, что может помочь остановить репликацию коронавируса с помощью существующих лекарств.

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