«Каждый из нас может стать ручейком, который прорвет плотину»1
- 23.09.2021, 8:06
В чем сила, брат?
Режим продолжает борьбу с ветряными мельницами. Как ни старайся, правду не задавить никакими кирзовыми сапогами, пишет телеграм-канал «Баста!».
Мы живем в этой правде. Мы дышим ей. Мы видим ее в глазах каждого прохожего и в отражениях витрин по пути на работу. Мы и есть правда.
Каждый из нас может стать ручейком, рассказать, что происходит вокруг него. Показать нам правду, а мы расскажем остальным. И чем больше таких ручейков будет, тем быстрее мы прорвем плотину вранья и подлости. И главное — сделаем это вместе.