«Каждый из нас может стать ручейком, который прорвет плотину» 1 23.09.2021, 8:06

В чем сила, брат?

Режим продолжает борьбу с ветряными мельницами. Как ни старайся, правду не задавить никакими кирзовыми сапогами, пишет телеграм-канал «Баста!».

Мы живем в этой правде. Мы дышим ей. Мы видим ее в глазах каждого прохожего и в отражениях витрин по пути на работу. Мы и есть правда.

Каждый из нас может стать ручейком, рассказать, что происходит вокруг него. Показать нам правду, а мы расскажем остальным. И чем больше таких ручейков будет, тем быстрее мы прорвем плотину вранья и подлости. И главное — сделаем это вместе.

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